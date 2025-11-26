Locuitorii din Irlanda de Nord, lovitură pentru fostul prinț Andrew

Andrew trece printr-o nouă încercare care îi afectează imaginea publică. Consiliul local din Carrickfergus, Irlanda de Nord, a hotărât să întrerupă oficial orice legătură simbolică cu fostul prinț. Autoritățile au motivat decizia prin dorința comunității de a se distanța de orice asociere cu figura sa, potrivit Express.

Consiliul local al orașului Carrickfergus a aprobat inițierea demersurilor pentru redenumirea unei străzi care, până acum, îl onora pe fostul prinț Andrew. Inițiativa aparține lui Lauren Gray, din Alliance Party, care a solicitat Consiliului local Mid and East Antrim ca denumirea străzi „Prince Andrew Way”, primită 1986, cu ocazia căsătoriei acestuia cu Sarah Ferguson, să fie înlocuită.

Toate acestea se întâmplă la scurt timp după ce fostul prinț, în vârstă de 65 de ani, a pierdut titlurile regale, inclusiv evacuarea sa din Loja Regală, pe fondul scandalului legat de asocierea sa cu Jeffrey Epstein, chiar dacă Andrew a respins permanent orice acuzație.

Mai trebuie subliniat și faptul că el a renunțat inclusiv la titlul de Duce de York. În același timp, Sarah Ferguson a pierdut statutul de membră a familiei York și a fost nevoită să părăsească reședința lor din Windsor, un conac impunător cu 30 de camere.

Consiliera Lauren Gray a solicitat Consiliului Mid and East Antrim să ia în considerare schimbarea denumirii străzii Prince Andrew Way. Gray, dar legătura cu familia regală să fie păstrată, sugerând numele Reginei Elisabeta a II-a ca un omagiu adecvat fostei suverane.

Consiliera a mai subliniat, de asemenea, că reacțiile tot mai numeroase ale locuitorilor arată că a sosit momentul ca autoritățile locale să demareze pașii necesari pentru o eventuală schimbare de nume.

Lauren Gray a declarat că, deși omagierea reginei Elisabeta a II-a ar fi potrivită, a cerut totuși ca funcționarii să întocmească un raport care să includă un mecanism de consultare publică, astfel încât locuitorii din Carrickfergus să-și poată exprima opinia.

Moțiunea a primit sprijinul consilierului Aaron Skinner, dar și al altor formațiuni politice prezente în consiliu. Valerie Watts, director executiv interimar al consiliului, a atras atenția că instituția nu dispune în prezent de un act normativ care să permită schimbarea denumirilor de străzi.

Ea a subliniat că demersul nu este unul simplu, însă poate fi realizat. „Respect pe deplin opiniile exprimate într-o chestiune atât de sensibilă, însă trebuie să precizez că nu avem o lege pentru modificarea numelor de străzi, iar procesul este mai complex decât pare”, a explicat Watts.