Casa Regală britanică, alarmată de intenția de răzbunare a fostei Ducese de York. Are legătură cu cazul proxenetului Epstein

Ancheta redeschisă în America pe cazul proxenetului Jeffrey Epstein are ecou și în inima Casei Regale britanice. Fratele regelui Charles, fostul prinț Andrew, numit acum doar Mountbatten-Windsor, a fost acuzat de relații cu o minoră din rețeaua Epstein. Redeschiderea cazului în SUA l-a costat titlul de prinț și de duce de York. Acum pericolul vine de la Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew cu care însă conviețuiește.

Fostul prinț Andrew este condamnat, la acest moment, de către anchetatorii americani, pentru "tăcerea" la care apelează în ancheta lui Jeffrey Epstein. Membrii democrați ai comisiei de supraveghere a Camerei Deputaților au emis o citație către fostul Duce de York să "se prezinte" cu privire la "legăturile" sale cu pedofilul condamnat, dar acesta nu a răspuns în termen de două săptămâni.

Căzut în dizgrația familiei regale și a englezilor, Andrew riscă să fie deposedat și de ultima onoare rămasă: titlul de cetățean de vază al Londrei. Fiul mijlociu al reginei Elisabeta a primit titlul – care este una dintre cele mai vechi onoruri civice din lume – prin "virtutea patrimoniului", deoarece tatăl său, prințul Philip, îl primise.

Un alt necaz care va veni peste Andrew este legat de reședința sa. Sarah Ferguson și Andrew, care au divorțat acum mai bine de 30 de ani, vor trebui să părăsească casa lor comună – Royal Lodge cu 30 de camere din Windsor – până la sfârșitul lunii ianuarie.

Sarah Ferguson ar vrea să facă dezvăluiri într-un interviu

În acest context sumbru, o sursă din interiorul Casei regale a afirmat că Sarah Ferguson ia în considerare "oferte de șase cifre" pentru un interviu revelator, după ce și-a pierdut titlul de Ducesă de York.

Oficialii palatului se tem că femeia de 66 de ani ar putea deveni "rebelă" după ce a fost înlăturată din familia regală, a precizat sursa pentru presă. Totodată, nici nu s-ar putea face ceva pentru ca Sarah să fie oprită.

Căderea fostei Ducese de York a venit în urma unor dezvăluiri suplimentare despre Andrew Mountbatten Windsor și relațiile sale cu Epstein,.

Sarah Ferguson a promis public că nu va mai avea nicio legătură cu Epstein după condamnarea lui din 2008.

Este posibil să se așeze din nou de vorbă cu Oprah Winfrey, care a mai intervievat-o anterior.

O sursă a spus pentru The Sun: "Există pericolul ca ea să devină nervoasă și să spună lucruri care ar putea provoca jenă regelui Carol și reginei Camilla, sau altor membri ai familiei."

Se spune că au fost deja făcute oferte "semnificative" pentru un interviu de către canalele americane, alături de discuții cu rețele din statele din Golf și Marea Britanie.

„Andrew și-a spus povestea, acum e rândul lui Fergie”

Totuși, reprezentanții fostei Ducese de York sunt, se pare, disperați să evite un "scenariu Maitlis" după interviul dezastruos al lui Andrew cu jurnalista Emily Maitlis, într-o emisiune din 2019. Era perioada în care anchetatorii americani puneau presiune pe prințul Andrew să depună declarații cu privire la acuzațiile aduse de femeia care spunea că a abuzat-o când era minoră.

Se pare că se va merge pe ideea că "Andrew a avut ocazia să-și spună povestea, acum e rândul lui Fergie".

Sursa a spus că Sarah, mama prințeselor Beatrice și Eugenie, este conștientă că un interviu televizat ar fi "decisiv" în ceea ce privește salvarea reputației sale și că îi va oferi șansa să "dezvăluie clar că nu știa nimic" despre Epstein și ce făceau asociații săi.

Doamna Ferguson este "dornică să răspundă la întrebări", deoarece crede că a fost "tratată aspru", a adăugat sursa.

Sarah Ferguson și-a pierdut titlul de ducesă luna trecută, când regele Charles i-a luat titlul fratelui său Andrew, înlăturându-l din monarhie.