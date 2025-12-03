Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew și ultimele titluri regale

Regele Charles al III-lea a decis să-i retragă fratelui său, fostul prinț Andrew, ultimele titluri regale, printre care se numără calitatea de membru al Ordinului Jartierei și rangul de Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Regal Victoria. Măsura, potrivit unui expert regal intervievat de Fox News Digital, marchează încă un pas în distanțarea oficială a monarhiei de Andrew.

Regele Charles a făcut un nou pas radical în ceea ce îl privește pe fratele său, Andrew. Fostul Duce de York a pierdut și ultimele titluri simbolice care îl legau de instituția monarhică, semn că distanțarea sa de casa regală este acum completă.

„Este de preferat să se acționeze ferm și cât mai devreme. Mai bine mai târziu decât niciodată. Este, de asemenea, un semnal clară că Prințul William își consolidează poziția”, a declarat experta regală britanică Hilary Fordwich pentru Fox News.

Potrivit unei notificări publicate în Gazette, jurnalul oficial al guvernului britanic, suveranul a decis revocarea calității lui Andrew de membru al Ordinului Jartierei.

„REGELE a dispus ca numirea lui Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR ca Cavaler Companion al Nobilului Ordin al Jartierei, datată 23 aprilie 2006, să fie anulată și numele său să fie șters din Registrul respectivului Ordin”.

În aceeași zi, o altă declarație oficială a confirmat că Andrew a fost decăzut și din titlul de Cavaler al Marii Cruci al Ordinului Regal Victorian. Decizia completează o serie de măsuri luate în ultimele luni, perioadă în care fostul Duce de York a pierdut dreptul de a mai fi tratat ca „prinț” și a fost nevoit să părăsească reședința de la Royal Lodge.

„REGELE a dispus ca numirea lui Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR în gradul de Cavaler al Marii Cruci a Ordinului Regal Victorian, din data de 19 februarie 2011, să fie anulată, iar numele său să fie șters din Registrul Ordinului menționat”, se arată în al doilea anunț.

La sfârșitul lunii octombrie, Palatul Regal a anunțat pentru prima dată că Prințului Andrew îi vor fi retrase „Titlurile și Onorurile”, ca urmare a acuzațiilor legate de Jeffrey Epstein.

Expertul regal Ian Pelham Turner a declarat pentru Fox News Digital că simpatia în interiorlul familiei regale pentru Andrew este limitată. „Cred că Regele Charles a menținut legătura cu Andrew parțial din loialitate frățească și parțial pentru a preveni apariția unei noi cărți de tip „Spare”, a explicat Turner.

Comentatoarea regală Meredith Constant a subliniat că momentul anunțului nu a fost întâmplător. „Având în vedere știrile recente despre familia regală și contractele lor de închiriere, plus tensiunile care l-au determinat pe Andrew să părăsească Loja Regală, acesta a fost contextul ideal pentru ca Palatul să facă publică această decizie”, a explicat Constant.

„A existat un răspuns public pozitiv la preluarea responsabilităților pe care le-a avut Andrew, cel puțin superficial, și acest lucru îl face pe Regele Charles să pară puternic, ceea ce duce la o acoperire mediatică favorabilă”, a concluzionat Meredith Constant.

Reamintim faptul că scandalul care a zguduit imaginea publică a prințului Andrew are la bază legăturile sale cu Jeffrey Epstein. În 2014, Virginia Giuffre a depus documente în instanță, susținând că a fost traficată către Andrew în perioada în care era minoră. Trei ani mai târziu, în 2021, ea a lansat o acțiune civilă, acuzându-l de abuz și agresiune.

Andrew Mountbatten-Windsor nu va beneficia de nicio despăgubire pentru părăsi anticipat vila cu 30 de camere de pe domeniul Windsor, din cauza stării deteriorate a proprietății, au anunțat autoritățile regale.

Într-un raport prezentat Comitetului pentru Conturi Publice (PAC) din Marea Britanie, care analizează eficiența și costurile proiectelor guvernamentale, Crown Estate a precizat că o evaluare preliminară a Lojei Regale indică faptul că „cel mai probabil Andrew Mountbatten-Windsor nu va avea dreptul la nicio despăgubire pentru rezilierea anticipată a contractului de închiriere, ținând cont de starea degradată a imobilului”.

Totuși, Crown Estate a menționat că, teoretic, fostul prinț ar putea primi suma de 488.342,21 lire sterline (aproximativ 644.336 dolari), doar în cazul în care nu ar fi necesare reparații sau despăgubiri la încheierea contractului.

Decizia de evacuare a fost luată de Regele Charles, care a cerut fratelui său să părăsească reședința din Windsor Great Park, la vest de Londra, după ce în octombrie anunțase că Andrew își pierde titlul de „prinț” ca urmare a legăturilor sale controversate cu Jeffrey Epstein.

Proprietatea care i-a aparținut prințului Andrew din 2003 se întinde pe 40 de hectare și include o piscină, șase căsuțe tip lodge, o locuință pentru grădinar, precum și spații de cazare pentru polițiștii care asigură protecția membrilor familiei regale.

Regina Elisabeta a II-a i-a oferit fiului său, al treilea dintre cei patru copii, dreptul de a locui în această casă, care aparține oficial Crown Estate. Prințul a achiziționat proprietatea în 2003, plătind 1 milion de lire sterline, și conform contractului de închiriere pe 75 de ani, valabil până pe 15 iunie 2078, era responsabil pentru întreținerea clădirilor și a terenurilor înconjurătoare.

În curând, Andrew se va muta într-o altă proprietate de pe domeniul Sandringham, situată la aproximativ 160 de kilometri nord de Londra, o reședință privată a monarhului britanic. Noua locuință va fi finanțată din fonduri private de regele Charles, însă se estimează că prințul se va muta abia după sărbătorile de Crăciun, potrivit unei surse din cadrul familiei regale.

Mutarea survine într-un context delicat, după ce Public Accounts Committee (PAC) a anunțat marți lansarea unei anchete asupra proprietăților Crown, ca urmare a unor lucruri nerezolvate legate de contractul de închiriere al lui Andrew.

Geoffrey Clifton-Brown, deputat și președinte al PAC, a mulțumit Crown Estate și Trezoreriei pentru colaborare și a subliniat: „Informațiile furnizate reprezintă un punct de plecare clar pentru ancheta noastră.” El a adăugat că așteaptă concluziile Oficiului Național de Audit (NAO) și că PAC intenționează să desfășoare investigații detaliate pe baza dovezilor obținute în anul următor.

Ancheta va analiza contractele de închiriere ale mai multor proprietăți Crown folosite de membri ai Familiei Regale, inclusiv Bagshot Park, reședința Prințului Edward situată lângă Windsor, și Thatched House Lodge din Richmond, Londra, unde locuiește Prințesa Alexandra împreună cu familia sa.