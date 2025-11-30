Jeffrey Epstein ar fi avut discuții secrete cu un fost lunetist SAS. Pe cine dorea să înlăture

Istoricul britanic Andrew Lownie afirmă că, în ultimele sale luni de viață, Jeffrey Epstein ar fi devenit paranoic, în timp ce se afla în detenție, așteptându-și procesul. Lownie susține, de asemenea, că Epstein ar fi pus la cale un plan, încercând să recruteze un fost lunetist al SAS pentru a-i reduce la tăcere pe Andrew Mountbatten-Windsor și pe Sarah Ferguson, informează The Sun.

Istoricul britanic Andrew Lownie, autorul cărții „Entitled” despre Andrew, în vârstă de 65 de ani, și Fergie, în vârstă de 66 de ani, a declarat că magnatul american a devenit paranoic înainte de a muri în celula sa. Din acest motiv, spune el, ar fi pus la cale un complot.

Lownie a declarat că Jeffrey Epstein ar fi discutat cu un asasin plătit, fost membru al Serviciului Aerian Special britanic „SAS”, cu scopul ca membrii familiei York să fie eliminați.

„A vorbit cu un asasin plătit, fost membru al SAS, și a spus că vrea ca familia York să fie moartă”. a declarat istoricul, continuând: „A vrut să-i înlăture. Am aflat asta de la două surse de încredere, una din Paris și de la un fost agent FBI din Florida. Pot spune că există motive să cred că este adevărat”, a precizat el.

Totodată, Lownie a subliniat că declarațiile lui Epstein erau adesea incerte „Epstein a spus tot felul de lucruri și nu poate fi luat totul de bun”. Întrebat cât de departe au mers planurile, Lownie a recunoscut că nu poate spune cu exactitate, dar a remarcat că Epstein părea extrem de tensionat înainte de moartea sa.

„Nu știu cât de departe a ajuns cu planurile. Dar cred că era foarte nervos înainte să moară. Este un tablou incredibil, aproape ca o scenă desprinsă din „Ziua Șacalului”, nimic din această saga pare a fi normală”, a adăugat el.

Fergie ar fi fost „îngrozită” de amenințările cu moartea, ceea ce ar putea explica de ce a menținut legătura cu Jeffrey Epstein, potrivit declarațiilor făcute de Lownie. „Era îngrijorată pentru siguranța ei și a fiicelor ei …”.

Andrew Lownie mai susține că fostul membru al familiei regale era profund preocupat pentru siguranța sa și a fiicelor sale, mai ales că Epstein se înconjurase de persoane periculoase, iar teama era justificată. „Epstein s-a încurcat cu niște oameni destul de răi, așa că frica ei era reală”, a punctat istoricul britanic.

La începutul acestei luni, publicația The Sun relata că Fergie se simțea amenințată, temându-se că atât ea, cât și fostul său partener, ar putea fi „prinși în vizor” pe fondul scandalului în plină desfășurare.

Experții și istoricul John Lownie au susținut, de asemenea, că au avut acces la dosare FBI care sugerează că moartea lui Epstein, oficial înregistrată ca sinucidere, ar fi fost provocată de alt deținut.

Lownie a afirmat că finanțatorul se temea pentru viața sa ți că va fi ucis de forțe legate de Familia Regală, devenind tot mai paranoic cu privire la siguranța sa.

„Jeffrey se temea că Palatul îl va ucide. Dacă Jeffrey nu ar fi murit, Andrew și Fergie ar fi fost uciși. Știau prea multe”, a mai declarat Lownie.

Se pare că Fergie ia în considerare să ofere un interviu televizat în care să nege orice cunoștință despre activitățile ilegale ale lui Epstein. Purtătorul ei de cuvânt a refuzat să comenteze.. În același timp, prințul Andrew a negat constant orice acuzație.