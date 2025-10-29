Intervenție SAS la Curtea de Apel Cluj. Un deținut violent, evacuat de două ori după amenințări și agresiuni în sala de judecată

Tensiune maximă într-o sală de judecată a Curții de Apel Cluj, unde miercuri, 29 octombrie 2025, Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS) a intervenit în forță pentru a imobiliza un deținut care a devenit violent în timpul ședinței. Este vorba despre Diakite Mohamed, cunoscut ca „piromanul din Huedin”, condamnat definitiv pentru ultraj și distrugere, aflat în executarea unei pedepse de 4 ani și 9 luni.

Incidentul a avut loc în sala nr. 38, în timp ce deținutul își susținea contestația în anulare. Potrivit comunicatului Curții, bărbatul a început să adreseze injurii judecătorilor și polițiștilor și a refuzat în mod repetat să respecte indicațiile instanței.

Din cauza comportamentului agresiv, președintele completului a dispus îndepărtarea lui din sală. În momentul în care polițiștii au încercat să îl evacueze, acesta a devenit violent, fiind necesară intervenția mascaților SAS. „Te-ai calmat?!”, i-au strigat agenții în timpul imobilizării. După 30 de minute, Diakite a fost readus pentru a continua procesul, însă a recidivat și a fost evacuat din nou.

„Contestatorul condamnat D.M., aflat în executarea unei pedepse definitive de 4 ani și 9 luni închisoare, a manifestat o conduită agresivă, adresând injurii și având un comportament recalcitrant. Îndepărtarea sa s-a realizat prompt, cu asigurarea securității tuturor persoanelor prezente”, a transmis Curtea de Apel Cluj.

Diakite Mohamed, de origine româno-africană, a devenit cunoscut după ce a incendiat sediul Poliției Huedin în februarie 2023, folosind 1,5 litri de benzină. „Ţi-am dat foc, am vrut să dau foc la toată poliţia!”, i-a strigat atunci unui agent, potrivit înregistrărilor oficiale. Atacul a pus în pericol viața polițiștilor, doi dintre aceștia fiind nevoiți să sară pe geam pentru a scăpa din flăcări.

Deținutul are un istoric infracțional extins, fiind condamnat anterior pentru ultraj, distrugere și amenințări la adresa magistraților.

Avocatul Răzvan Doseanu, prezent la incident, a remarcat „impecabila stăpânire de sine a completului de judecată de la Curtea de Apel Cluj”, în fața unor provocări extreme din partea deținutului.