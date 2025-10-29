Justitie

Intervenție SAS la Curtea de Apel Cluj. Un deținut violent, evacuat de două ori după amenințări și agresiuni în sala de judecată

Intervenție SAS la Curtea de Apel Cluj. Un deținut violent, evacuat de două ori după amenințări și agresiuni în sala de judecatăHol judecătoria Cluj. Sursă foto: Captură video
Tensiune maximă într-o sală de judecată a Curții de Apel Cluj, unde miercuri, 29 octombrie 2025, Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS) a intervenit în forță pentru a imobiliza un deținut care a devenit violent în timpul ședinței. Este vorba despre Diakite Mohamed, cunoscut ca „piromanul din Huedin”, condamnat definitiv pentru ultraj și distrugere, aflat în executarea unei pedepse de 4 ani și 9 luni.

Bărbatul a adresat injurii judecătorilor

Incidentul a avut loc în sala nr. 38, în timp ce deținutul își susținea contestația în anulare. Potrivit comunicatului Curții, bărbatul a început să adreseze injurii judecătorilor și polițiștilor și a refuzat în mod repetat să respecte indicațiile instanței.

Din cauza comportamentului agresiv, președintele completului a dispus îndepărtarea lui din sală. În momentul în care polițiștii au încercat să îl evacueze, acesta a devenit violent, fiind necesară intervenția mascaților SAS. „Te-ai calmat?!”, i-au strigat agenții în timpul imobilizării. După 30 de minute, Diakite a fost readus pentru a continua procesul, însă a recidivat și a fost evacuat din nou.

Ce transmite Curtea de Apel Cluj

„Contestatorul condamnat D.M., aflat în executarea unei pedepse definitive de 4 ani și 9 luni închisoare, a manifestat o conduită agresivă, adresând injurii și având un comportament recalcitrant. Îndepărtarea sa s-a realizat prompt, cu asigurarea securității tuturor persoanelor prezente”, a transmis Curtea de Apel Cluj.

Deținutul are un istoric violent

Diakite Mohamed, de origine româno-africană, a devenit cunoscut după ce a incendiat sediul Poliției Huedin în februarie 2023, folosind 1,5 litri de benzină. „Ţi-am dat foc, am vrut să dau foc la toată poliţia!”, i-a strigat atunci unui agent, potrivit înregistrărilor oficiale. Atacul a pus în pericol viața polițiștilor, doi dintre aceștia fiind nevoiți să sară pe geam pentru a scăpa din flăcări.

Deținutul are un istoric infracțional extins, fiind condamnat anterior pentru ultraj, distrugere și amenințări la adresa magistraților.

Avocatul Răzvan Doseanu, prezent la incident, a remarcat „impecabila stăpânire de sine a completului de judecată de la Curtea de Apel Cluj”, în fața unor provocări extreme din partea deținutului.

