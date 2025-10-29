Vasile Costiuc, nemulţumit din nou. Cum au fost repartizate comisiile parlamentare

Republica Moldova. După ce i s-a făcut pe plac, fiind mutat din biroul vis-a-vis de WC în unul din care se vede pe geam instituţia prezidenţială, Vasile Costiuc este din nou furios. Se această dată pentru că nu i s-a dat să conducă nicio comisie parlamentară.

Potrivit TV 8, care face referinţă la surse parlamentare, în noul legislativ vor activa 12 comii, cu una mai mult ca până acum. Este vorba de Comisia pentru Integrare Europeană.

Fracțiunea PAS va prelua conducerea a șapte comisii, PSRM va conduce două, iar PCRM, Alternativa și Partidul Nostru vor avea câte o comisie. Iar Partidul „Democrația Acasă” a lui Vasile Costiuc nu va conduce nicio comisie.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține 55 de mandate în Parlament, va conduce șapte comisii.

Acestea sunt comisiile Juridică, Economie, Securitate Națională, Politică Externă, Integrare Europeană, Cultură și Protecție Socială.

Partidul Socialiştilor, cea mai mare fracţiune parlamentară din opoziţie, va conduce comisiile Drepturile Omului şi Finanţe Publice.

Blocul Alternativa, care are opt mandate, va deține președinția Comisiei Administrație Publică. Iar Partidul Nostru, cu şase mandate, va conduce comisia Agricultură şi Industrie Alimentară.

Iar „Democraţia acasă”, care, la fel ca şi Partidul Nostru, are şase mandate, însă a luat un număr mai mic de sufragii la alegerile din 28 septembrie, nu va conduce nicio comisie.

Noutatea că nu va conduce nicio comisie l-a înfuriat pe liderul partidului „Democraţia acasă”. Ca şi în scandalul cu biroul, Vasile Costiuc l-a aaăcat pe preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, numindu-l polojeneţ, o treaptă în ierarhia criminală organizată, responsabilă pentru închisori.

„Noi nu avem? - De ce? Întrebați-l pe Grosu, el e polojeneţ, el împarte dar ați avut vreo solicitare să aveți o comisie? - Dar nu poți să ai solicitări în fața lui Grosu. Ăștia au împărțit tot cum au vrut ei în ultimii cinci ani”, a declarat Vasile Costiuc.