Regina Elisabeta a II-a, „client” al lui Jeffrey Epstein, susține un laureat Nobel

Regretata regină Elisabeta a II-a ar fi fost unul dintre „clienții” lui Jeffrey Epstein, conform dosarelor recent publicate, scrie Express. Dezvăluirile sunt extrem de jenante pentru Casa Regală britanică.

Regina Elisabeta a II-a ar fi fost unul dintre „clienții” lui Jeffrey Epstein, se susține în e-mailurile lui Epstein recent publicate. Conform unuia dintre cele aproximativ 23.000 de documente din arhiva Epstein, publicate săptămâna trecută de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, omul de știință Murray Gell-Mann, laureat al Premiului Nobel, a declarat că are „impresia că printre clienții lui Epstein se numără și Regina Angliei”.

„Atât [Martin] Nowak, cât și [Alan Morton] Dershowitz au fost încântați să se trezească strângând mâna unui bărbat pe nume «Andrew» în casa lui Epstein”, se arată în dosar, referindu-se la profesorul de matematică și biologie de origine austriacă de la Universitatea Harvard și, respectiv, la avocatul și profesorul de drept american.

„«Andrew» s-a dovedit a fi Prințul Andrew, care ulterior a aranjat să stea în spatele orei de drept a lui Dershowitz.”

Dosarele includ, de asemenea, afirmații conform cărora Epstein i-a oferit consultanță financiară regretatei regine. Conform unui alt document din arhiva Epstein, publicat săptămâna trecută de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, Murray Gell-Mann a declarat că „a înțeles că Epstein i-a oferit reginei consultanță financiară”.

Murray Gell-Mann, care a murit în mai 2019, a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 1969 pentru contribuțiile și descoperirile sale privind clasificarea particulelor elementare și interacțiunile acestora.

În cartea sa din 1994, „Quark și Jaguar: Aventuri în simplu și complex”, Gell-Mann a recunoscut sprijinul financiar din partea lui Jeffrey Epstein, care a contribuit prin intermediul Institutului Santa Fe.

În 2003, a contribuit la „Primii cincizeci de ani”, o colecție de urări de ziua de naștere pentru Epstein.

Apoi, în 2011, ar fi participat la „Conferința Mindshift” de pe insula privată a lui Epstein.

Numele său a apărut și în așa-numita „carte neagră” a lui Epstein, cu adrese personale, care enumeră contactele sale apropiate.

Același dosar Epstein dezvăluie că, la începutul mileniului, Andrew Mountbatten-Windsor - fostul prinț - și Ghislaine Maxwell - care execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual cu copii și alte infracțiuni legate de Epstein - „nu au fost aproape niciodată separați, bucurându-se de opt excursii diferite împreună în decurs de un an”.

Conform documentului, au petrecut împreună în vacanță în Palm Beach, au vizitat o prezentare de modă din New York și au participat la o strângere de fonduri pentru Orchestra Simfonică din Londra, o lună mai târziu.

„În toamnă, Andrew a zburat la New York, unde el și Ghislaine au fost văzuți împreună”, se mai arată în dosar, adăugând că, chiar înainte de Crăciun, „Andrew a dat o petrecere la Sandringham pentru a marca cea de-a 39-a aniversare a lui Ghislaine”.

Apoi, au petrecut din nou vacanța împreună în Phuket, Thailanda, în ianuarie 2001.

„Ce se întâmpla? A fost o poveste de dragoste? Nu, au spus surse bine informate. Pentru că în cel puțin cinci din cele opt ocazii când Andrew și Ghislaine au fost împreună, Jeffrey Epstein a fost și el acolo”.

Mai multe documente au dezvăluit, de asemenea, că Andrew i-a invitat atât pe Epstein, cât și pe Maxwell la petrecerea de ziua de naștere a regretatei regine în 2000.

Potrivit unui document, în 2000, „Epstein fusese invitat la Castelul Windsor pentru a sărbători ziua de naștere a reginei”.

„Șase luni mai târziu, Epstein a zburat la Sandringham, moșia reginei din Norfolk, Anglia, pentru o petrecere organizată de Prințul Andrew pentru cea de-a treizeci și noua aniversare a lui Ghislaine.”

Reporterii The Express spun că au contactat Palatul Buckingham și echipele de presă ale lui Andrew Mountbatten-Windsor pentru comentarii. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, iar Express nu a primit niciun răspuns de la Andrew Mountbatten-Windsor.

Această dezvăluire vine în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat joi că a semnat un proiect de lege care prevede publicarea dosarelor referitoare la Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA.

Departamentul de Justiție are acum la dispoziție 30 de zile pentru a partaja public toate informațiile din anchetele federale privind Epstein. Cu toate acestea, poate reține dosarele care se referă la anchete penale active sau pe cele care sunt considerate a încălca intimitatea personală.