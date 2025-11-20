Ce urmează în cazul Epstein, după ce Trump a semnat legea pentru publicarea dosarelor

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că a semnat proiectul de lege care prevede publicarea tuturor dosarelor legate de defunctul infractor sexual condamnat, Jeffrey Epstein.

Proiectul de lege impune Departamentului de Justiție să publice toate informațiile din ancheta sa privindu-l pe Epstein „într-un format care poate fi căutat și descărcat” în termen de 30 de zile. Sprijinul lui Trump a făcut ca legea să fie aprobată cu un vot covârșitor de ambele camere ale Congresului, Camera Reprezentanților și Senat, marți, potrivit BBC.

Parlamentarii din Camera Reprezentanților au adoptat legea cu un vot de 427-1. Senatul și-a dat consimțământul unanim pentru adoptarea acesteia și i-a trimis proiectul de lege președintelui Trump pentru semnare.

Dosarele Epstein, care urmează să fie publicate în temeiul acestei legi, conțin documente din anchetele penale privindu-l pe finanțator, inclusiv transcrieri ale interviurilor cu victimele și martorii, precum și obiecte confiscate în timpul perchezițiilor la proprietățile sale. Aceste materiale includ comunicări interne ale Departamentului de Justiție (DoJ), jurnale de zbor și persoane și entități conectate cu Epstein.

Dosarele sunt diferite de cele peste 20.000 de pagini de documente despre averea lui Epstein publicate de Congres săptămâna trecută. Printre acestea se numără și mesajele din 2018 ale lui Epstein, în care acesta susține despre Trump: „Eu sunt cel care îl poate doborî” și „Știu cât de murdar este Donald”.

Trump a fost prieten cu Epstein ani de zile, dar s-au certat la începutul anilor 2000, cu doi ani înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată. Trump a negat în mod constant orice abatere în legătură cu Epstein.

Într-o declarație adresată reporterilor luni seară, Trump a spus că Republicanii „nu au avut nimic de-a face cu Epstein”.

„Este într-adevăr o problemă a Democraților”, a spus el. „Democrații erau prietenii lui Epstein, toți”.

Reamintim că Jeffrey Epstein a fost găsit mort în 2019 în celula sa din închisoarea din New York, iar un medic legist a decis că a fost sinucidere. El era reținut sub acuzația de trafic sexual. Anterior, fusese condamnat pentru solicitarea de servicii de prostituție de la o minoră în 2008.

Odinioară finanțator de succes, Epstein avea legături cu o serie de personalități importante, inclusiv Andrew Mountbatten Windsor, fratele regelui Charles și fost prinț, cu fostul președinte Bill Clinton, cu fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon și chiar cu Trump, o perioadă, precum și cu o mulțime de alte personaje din politică, mass-media și divertisment.

De exemplu, miercuri, fostul președinte al Universității Harvard și politician Democrat de vârf, Larry Summers, și-a luat concediu de la predare la universitate, în timp ce școala investighează legăturile sale cu Epstein, dezvăluite într-o serie de schimburi de e-mailuri.

Procurorul general Pam Bondi este obligată acum să publice „toate înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație neclasificate” legate de Epstein și complicele sale, Ghislaine Maxwell, în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea legii. Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual.

Însă, pe baza textului legii, anumite porțiuni ar putea fi totuși ținute ascunse, dacă se consideră că încalcă intimitatea personală sau se referă la o anchetă activă. Proiectul de lege îi conferă lui Bondi puterea de a reține informații care ar pune în pericol orice anchetă federală activă sau ar identifica victimele.

Legea privind transparența Dosarelor Epstein a fost introdusă de deputații Thomas Massie (Republican din Kentucky) și Ro Khanna (Democrat din California), potrivit The New York Post.

Într-o postare de miercuri pe Truth Social, președintele i-a acuzat pe membrii Partidului Democrat că promovează această problemă pentru a distrage atenția de la realizările administrației sale.

„Jeffrey Epstein, care a fost pus sub acuzare de Departamentul de Justiție al lui Trump în 2019 (Nu de Democrați!), a fost un Democrat toată viața, a donat mii de dolari politicienilor Democrați și a fost profund asociat cu multe personalități Democrate cunoscute, precum Bill Clinton (care a călătorit cu avionul său de 26 de ori), Larry Summers (care tocmai a demisionat din multe consilii de administrație, inclusiv de la Harvard), activistul politic nemernic Reid Hoffman, liderul minorității Hakeem Jeffries (care i-a cerut lui Epstein să doneze campaniei sale DUPĂ ce Epstein a fost pus sub acuzare), congresmena democrată Stacey Plaskett și mulți alții.

Poate că adevărul despre acești Democrați și asocierile lor cu Jeffrey Epstein va fi în curând dezvăluit, pentru că TOCMAI AM SEMNAT PROIECTUL DE LEGE PENTRU PUBLICAREA DOSARELOR EPSTEIN!

După cum știe toată lumea, i-am cerut președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și liderului majorității din Senat, John Thune, să adopte acest proiect de lege în Cameră, respectiv Senat. Datorită acestei solicitări, voturile au fost aproape unanime în favoarea adoptării.

La ordinul meu, Departamentul de Justiție a predat deja Congresului aproape cincizeci de mii de pagini de documente.

Nu uitați - Administrația Biden nu a predat NICIUN dosar sau NICIO pagină legată de Democratul Epstein și nici nu a vorbit vreodată despre el.

Democrații au folosit problema „Epstein”, care îi afectează mult mai mult decât pe Partidul Republican, pentru a încerca să distragă atenția de la realizările noastre UIMITOARE, inclusiv MARELE ȘI FRUMOSUL PROIECT DE REDUCERE A IMPOZITELOR, frontiere puternice, interzicerea bărbaților în sporturile feminine sau a persoanelor transgender pentru toată lumea, încetarea DEI (politicile de discriminare pozitivă - „Diversitate, Echitate, Incluziune” - n.red.), oprirea inflației record a lui Biden, scăderea prețurilor, cele mai mari reduceri de impozite și reglementări din istorie, încheierea a OPT războaie, reconstrucția armatei noastre, eliminarea capacității nucleare a Iranului, obținerea a trilioane de dolari INVESTIȚI în SUA, crearea CELEI MAI „FIERBINTI” țări din lume și chiar o ÎNFRÂNGERE URIAȘĂ suferită de democrați în recentul dezastru al închiderii centrale a guvernului.

Ani de zile, Marea noastră Națiune a trebuit să îndure RUSIA, RUSIA, RUSIA, UCRAINA, UCRAINA, UCRAINA, FARSA NUMĂRUL 1 A ÎNCERCĂRII DE DEMITERE (impeachment - n.red.), FARSA NUMĂRUL 2 A ÎNCERCĂRII DE DEMITERE și multe alte vânători de vrăjitoare și escrocherii create de Democrați, toate acestea fiind atât de teribile și divizive pentru țara noastră și fiind făcute pentru a deruta, a devia și a distrage atenția de la MARILE REALIZĂRI pe care le au Republicanii și Administrația Trump.

Această ultimă farsă se va întoarce împotriva Democraților, la fel cum s-au întâmplat cu toate celelalte! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, a scris Trump pe Truth Social.