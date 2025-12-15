O nouă umilință pentru Andrew: este ținta celei mai bune glume Crăciun

Andrew Mountbatten-Windsor traversează probabil cea mai dificilă perioadă din viața sa, iar umilințele nu par să se fi încheiat. Cu doar câteva luni în urmă, fratele regelui a fost privat de toate titlurile regale, ca urmare a scandalurilor legate de legăturile sale trecute cu Jeffrey Epstein. Iar acum a devenit țința unui concurs de glume premiate, informează Express.

Andrew Mountbatten-Windsor a devenit neașteptata țintă a glumelor publice. Rețelele de socializare și publicațiile de divertisment au remarcat ironia și umorul cu care internauții și-au amintit de controversele recente ale membrului familiei regale britanice.

Andrew se află, pentru al doilea an consecutiv, în centrul atenției într-un mod mai puțin formal decât alți membri ai Casei Regale. Experții subliniază că astfel de reacții reflectă interesul publicului față de viața personală a aristocrației și modul în care aceasta se intersectează cu cultura pop.

De data aceasta este vorba despre ocompetiție este organizată de canalul de comedie U&Gold (fostul Comedy Gold), câștigătorul fiind desemnat de publicul britanic.

Două glume care îl au ca subiect pe Andrew Mountbatten și familia Windsor au reușit să ajungă în top 10 al preferințelor publicului, alături de alte bancuri apreciate, care vizau trupa Oasis și politicianul Nigel Farage.

Gluma câștigătoare din acest an a fost scrisă de Ben Smith din Chelmsford. Gluma a fost: „De ce nu scrie Prințul Andrew nicio carte de Crăciun? Nu are niciun titlu”. Smith a primit marele premiu, care include un premiu de 1.500 de lire sterline pentru o vacanță.

Aceasta nu a fost singura glumă despre fostul prinț care a ajuns în top 10, o alta spunând: „Ce au în comun Andrew Mountbatten-Windsor și un om de zăpadă? Amândoi sunt afară, în frig”.

Lista finaliștilor din acest an al competiției de glume include ironii la adresa politicienilor Angela Rayner și Nigel Farage, dar și replici despre vedete precum Lily Allen și David Harbour, al căror divorț tensionat a inspirat cel mai recent album al lui Allen, cântăreața pop Sabrina Carpenter și prezentatoarea emisiunii Traitors, Claudia Winkleman.

Pe locul al doilea se află o glumă despre trupa Oasis, al cărei turneu de reuniune, desfășurat vara trecută, a captat atenția culturii pop. Gluma întreabă: „De ce nu vor Noel și Liam să-și deschidă cadourile devreme în dimineața de Crăciun?” și răspunde cu umor: „Au nevoie de puțin timp să se trezească”.

Bruce Dessau, critic de comedie și președinte al juriului, care selectează glumele înainte de votul public, a descris lista drept „absolut stelară” și „posibil una dintre cele mai bune din cei 13 ani de când U&GOLD organizează competiția”.

„Anul 2025 a oferit o serie de momente care au făcut titlurile de știri și există un echilibru excelent între glumele de actualitate și ironia la adresa evenimentelor importante”, a adăugat Dessau.

Gerald Casey, directorul UKTV, a comentat: „Un alt an fantastic pentru postările amuzante, care demonstrează că publicul britanic rămâne la fel de inventiv și plin de umor atunci când vine vorba de știri.”