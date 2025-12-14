Andrew, din nou umilit. Fratele Regelui Charles va locui într-o fermă dărăpănată și goală

Andrew se află din nou în centrul atenției, de această dată într-o situație care îl pune într-o lumină mai puțin favorabilă. Fostul prinț se va muta într-o fermă veche și părăsită, lipsită de confortul obișnuit, care necesită lucrări de renovare, informează The Sun.

Se pare că fostul prinț va avea în curând propria reședință, o fermă veche, care va trebui să treacă prin renovări serioase pentru a putea locui. Surse apropiate familiei regale susțin că Andrew Mountbatten Windsor se va muta la Marsh Farm, situată la aproximativ șapte mile vest de Sandringham, reședința monarhului. În zona fermei, autoritățile au extins recent restricțiile aeriene, ceea ce sugerează preocupări serioase legate de securitate.

Fosta proprietate include o casă principală cu două camere de zi și o bucătărie, precum și mai multe anexe, toate necesitând reparații substanțiale. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze asupra noii locuințe a lui Andrew, invocând atât protecția datelor, cât și drepturile la intimitate.

Andrew a fost privat de titlurile de Duce și Prinț și de calitatea de Cavaler al Ordinului Jartierei, după ce presa a dezvăluit legăturile sale cu Jeffrey Epstein, cunoscut pentru scandalurile de abuz sexual.

În ultimele săptămâni, Familia Regală și Moșia Coroanei au fost criticate pentru reducerile de chirie aplicate membrilor săi. Se pare că Andrew nu plătise chirie timp de două decenii, în timp ce prințul Edward și soția sa, Sophie, beneficiază de o chirie redusă la proprietatea lor din Bagshot Park, Surrey, un conac impresionant cu 120 de camere.

Sub presiunea regelui și a Casei Regale, Andrew a acceptat să renunțe la contractul de închiriere pentru Royal Lodge, deși acesta era unul considerat „incontestabil”.

Marsh Farm, unde va locui Andrew, este o proprietate vastă situată în apropierea unei biserici și a fostei gări din Wolferton. Grădinile sale se deschid spre Dersingham Bog, loc frecvent utilizat pentru filmările oficiale ale Familiei Regale, iar de pe proprietate se poate vedea marea la The Wash, oferind priveliști spectaculoase.

Ferma Marsh se află în imediata apropiere a mai multor proprietăți cu istorie regală. Printre vecini se numără Wood Farm Cottage, fosta reședință a regretatului Prinț Philip, care fusese luată în considerare anterior ca posibilă locuință pentru Andrew.

Proprietatea se află lângă două companii: o fierărie și o firmă de ATV-uri, ambele având acces printr-un drum privat situat pe lateralul fermei. Grajdurile originale ale fermei Marsh sunt astăzi ocupate de o companie de prelucrare a patelor de fier.

O sursă din interior a declarat pentru presă: „Lui Andrew i s-a spus că se va muta la Marsh Farm. Este nevoie de multă muncă înainte ca locuința să devină locuibilă. Asta înseamnă că ne putem aștepta să mai treacă mult timp până va părăsi Royal Lodge.”

Deși Palatul nu a stabilit o dată exactă pentru mutarea lui Andrew la Sandringham, unele dintre bunurile sale au fost deja transportate și depozitate în afara Royal Lodge. Se spune că, deși Andrew va avea rezervată o locuință pe domeniul Sandringham, fosta sa soție, Sarah Ferguson, va locui în continuare într-o proprietate privată.

Vecinii din zonă au refuzat să comenteze despre mutare. O companie de paturi din fier forjat, situată lângă casă, a declarat pentru publicație că nu poate oferi detalii, iar R Ward Vehicle and Machinery, vecină, a afirmat că nu are informații suplimentare.