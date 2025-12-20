Mii de documente despre Jeffrey Epstein, publicate de DoJ. Trump apare foarte rar, spre deosebire de Clinton

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente despre finanțistul Jeffrey Epstein, care îl menționează pe larg pe fostul președinte Bill Clinton, dar conțin foarte puține referiri la actualul președinte Donald Trump, potrivit Reuters.

Publicarea parțială are loc după adoptarea, în noiembrie, a unei legi de către Congres, care obligă autoritățile să facă publice toate dosarele Epstein, în ciuda demersurilor anterioare ale administrației Trump de a le păstra sigilate.

Documentele conțin probe din mai multe anchete legate de activitatea lui Epstein și fotografii cu Bill Clinton, însă includ foarte puține imagini sau materiale care să îl menționeze pe Trump, deși relația acestuia cu Epstein din anii ’90 și începutul anilor 2000 a fost intens mediatizată.

Departamentul de Justiție a admis că analiza multor documente este încă în curs și că sute de mii de pagini suplimentare ar putea fi făcute publice mai târziu. De asemenea, numeroase fișiere sunt aproape complet cenzurate, unele dintre ele având zeci sau chiar peste o sută de pagini acoperite integral.

După publicare, oficialii Departamentului de Justiție au distribuit pe rețelele sociale imagini despre care afirmă că îl surprind pe Clinton alături de Epstein și de presupuse victime. Reprezentanții fostului președinte au reacționat, susținând că administrația încearcă să mute atenția de la alte aspecte sensibile ale cazului.

Bill Clinton in Jeffrey Epstein’s pool. Looking forward to the media obsessively talking about how @BillClinton was nearly naked in a pool with Epstein & Ghislaine Maxwell. But, we all know they won’t show these photos on TV or even mention them. They just want to “Get Trump”. pic.twitter.com/F0Qk28UrKn — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 19, 2025

Legea care a impus desecretizarea prevede inclusiv publicarea documentelor interne, a rapoartelor și a corespondenței privind modul în care autoritățile au gestionat ancheta Epstein, însă aceste materiale nu par să se regăsească în setul făcut public vineri. Atât democrații, cât și republicanii au criticat amploarea cenzurărilor și au susținut că publicarea nu respectă pe deplin legea.

Mulți votanți ai lui Trump au acuzat administrația acestuia că ar fi mușamalizat legăturile lui Jeffrey Epstein cu persoane influente și că ar fi ascuns detalii despre moartea sa dintr-o închisoare din Manhattan, unde aștepta procesul pentru trafic de persoane și abuz sexual asupra minorilor, potrivit unui sondaj recent Reuters/Ipsos.

Luna trecută, democrații din Camera Reprezentanților au publicat mii de e-mailuri ale lui Epstein, inclusiv unul în care acesta scria că Trump „știa despre fete”, fără a explica ce anume voia să spună. Trump a reacționat acuzându-i pe democrați că promovează „o farsă Epstein”, menită să distragă atenția.

Republicanii din Cameră au făcut publice, în aceeași zi, alte e-mailuri, inclusiv unul în care se menționa că Trump ar fi vizitat de mai multe ori locuința lui Epstein, dar „nu a primit niciodată masaj”.

Dezvăluiri anterioare au indicat că, inclusiv după condamnarea din 2008, Epstein a continuat să corespondeze cu persoane influente, printre care fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, fondatorul PayPal, Peter Thiel, şi fostul prinţ britanic Andrew, cunoscut oficial ca Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-au fost retrase titlurile regale din cauza legăturilor cu Epstein.