International

Statele Unite fac presiuni pentru integrarea forțelor kurde în armata siriană. Termenul-limită bate la ușă

Statele Unite fac presiuni pentru integrarea forțelor kurde în armata siriană. Termenul-limită bate la ușă
Oficialii sirieni, kurzi și americani se grăbesc să demonstreze progrese în negocierile privind integrarea Forțelor Democratice Siriene (SDF) în structurile statului sirian, înainte de termenul limită stabilit pentru sfârșitul acestui an, potrivit unor surse implicate în discuții, potrivit Reuters.

Deși discuțiile s-au accelerat în ultimele zile, perspectivele unui acord major rămân incerte.

Damasc propune reorganizarea forțelor kurde

Guvernul interimar sirian a trimis o propunere SDF, care controlează nord-estul țării, ce ar permite reorganizarea celor aproximativ 50.000 de luptători în trei divizii principale și brigăzi mai mici.

În schimb, SDF ar urma să cedeze anumite lanțuri de comandă și să permită prezența altor unități ale armatei siriene pe teritoriile aflate sub controlul său. Potrivit oficialilor citați, „răspunsul are flexibilitate pentru a facilita ajungerea la un acord care să pună în aplicare acordul din martie” (Reuters).

Un oficial SDF a declarat: „Suntem mai aproape de un acord ca niciodată”, sugerând o apropiere teoretică a părților, deși sursele occidentale indică faptul că orice anunț viitor ar putea fi, în parte, pentru „salvarea aparențelor” și pentru menținerea stabilității într-o țară care rămâne fragilă la un an după căderea fostului președinte Bashar al-Assad.

SDF nu va putea să se integreze complet în armată

Majoritatea surselor susțin că SDF nu va putea să se integreze complet în armată și în alte instituții de stat până la sfârșitul anului, termen stabilit prin acordul istoric din 10 martie. Oficialii sirieni avertizează că doar „măsuri ireversibile” luate de SDF ar putea justifica o prelungire a termenului.

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat că Turcia „nu dorește să recurgă la mijloace militare”, dar a precizat că răbdarea cu SDF „se epuizează”.

În paralel, oficialii kurzi au minimizat importanța termenului limită, subliniind că sunt dedicați discuțiilor pentru o integrare justă. Sihanouk Dibo, oficial al administrației autonome siriene, a explicat:

„Cea mai sigură garanție pentru validitatea continuă a acordului constă în conținutul său, nu în termen”, sugerând că implementarea completă ar putea dura până la mijlocul anului 2026.

Rolul Statelor Unite în facilitarea dialogului

Statele Unite au avut un rol activ în medierea discuțiilor. Potrivit surselor Reuters, SUA îl susțin pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa și facilitează dialogul dintre Damasc și SDF.

Ahmed al Sharaa

Ahmed al Sharaa / sursa foto: captură video

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a menționat că Tom Barrack, ambasadorul SUA în Turcia și trimis special în Siria, continuă să sprijine și să faciliteze dialogul dintre guvernul sirian și SDF, cu scopul de a „menține impulsul către integrarea forțelor”.

Tensiuni și concesii

De la ultima rundă majoră de discuții din vară, fricțiunile s-au intensificat, inclusiv prin ciocniri frecvente pe mai multe linii de front din nord. SDF controlează zonele cu cea mai mare producție de petrol și grâu a Siriei, obținute după înfrângerea militanților Statului Islamic în 2019.

Propunerea recentă a Damascului include detalii logistice și administrative care ar putea cauza dezacorduri și întârzieri, a precizat Abdel Karim Omar, reprezentant al administrației nord-estice conduse de kurzi la Damasc.

În octombrie, SDF a lansat ideea reorganizării în trei divizii geografice și brigăzi, însă nu este clar dacă această concesie va fi suficientă pentru a renunța la controlul teritorial.

Oficialii sirieni și kurzi continuă discuțiile într-un context delicat, în care o neînțelegere ar putea escalada tensiunile armate și ar atrage implicarea Turciei.

1
