Administrația Trump blochează accesul sirienilor și palestinienilor pe teritoriul SUA. Măsura intră în vigoare imediat

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat extinderea interdicției de intrare în Statele Unite pentru deținătorii de pașapoarte emise de Autoritatea Palestiniană, Siria și alte șase state, invocând motive legate de securitatea națională și siguranța publică.

Proclamația emisă marți adaugă Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud, Laos și Sierra Leone pe lista celor 12 țări ale căror cetățeni sunt deja supuși unei interdicții de intrare implementate mai devreme în acest an. Totodată, lista țărilor cu restricții parțiale de intrare crește la 19 națiuni.

Documentul menționează că politica este necesară pentru „a avansa obiectivele de imigrație, politică externă, securitate națională și contraterorism; pentru a împiedica intrarea călătorilor insuficient verificați; și pentru a „obține cooperarea guvernelor străine”.”

Proclamația citează războiul, guvernarea slabă și rata ridicată a depășirii termenului vizelor ca justificări pentru includerea țărilor pe listă, fără a menționa dovezi concrete privind amenințări specifice la adresa securității generate de cetățenii acestora.

Reședinții permanenți în SUA și deținătorii de vize actuale sunt exceptați de la restricții.

Măsura vine după ce un bărbat afgan, evacuat în SUA în timpul retragerii din 2021 din Afganistan, a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale a SUA, ucigând unul dintre ei.

Oficialii americani au afirmat că atacul din noiembrie a fost motivat de ideologie extremistă.

În urma incidentului, Trump a suspendat rapid procesarea vizelor pentru toți cetățenii afgani. Totodată, în acest an, administrația a pus capăt politicilor care protejau sirienii și sud-sudanezii de deportare.

Restricțiile reprezintă o continuare a politicilor avansate de Trump în primul său mandat. Oficialii americani au desfășurat raiduri și arestări ale străinilor fără vize valabile pe teritoriul SUA.

Criticii interni ai administrației au acuzat măsurile ca având scopul de a împiedica sau elimina în principal străini non-albi din SUA.

Anterior, în acest an, Trump a interzis intrarea în SUA cetățenilor din Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen și Myanmar și a suspendat admisia refugiaților în SUA pentru majoritatea acestora, cu excepția a aproximativ 650 de persoane, majoritatea sud-africani albi.

Politicile actuale continuă măsurile controversate din primul mandat, inclusiv separarea forțată a copiilor de părinți la frontiera cu Mexicul și interdicția de intrare pentru cetățeni din țări cu majoritate musulmană.

