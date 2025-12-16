International

Donald Trump dă în judecată BBC pentru defăimare. Președintele cere cinci miliarde de dolari

Donald Trump dă în judecată BBC pentru defăimare. Președintele cere cinci miliarde de dolariSursă foto: X.com
Președintele Statelor Unite, a dat în judecată BBC pentru defăimare, acuzând postul britanic că i-ar fi editat în mod tendențios discursul din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama, potrivit unui anunț al BBC.

Donald Trump dă în judecată BBC pentru defăimare

Președintele SUA, Donald Trump, a intentat un proces de 5 miliarde de dolari împotriva BBC, acuzând postul britanic de defăimare în legătură cu editarea discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Acțiunea a fost depusă în statul Florida, potrivit documentelor judiciare.

„Vom merge la Capitol și voi fi acolo cu voi, și luptăm. Luptăm cu toată puterea.” a delarat Trump

Trump susține că BBC i-ar fi editat discursul într-un mod intenționat și înșelător, afectându-i reputația. BBC a prezentat scuze luna trecută pentru material, dar a respins solicitarea de despăgubiri, afirmând că nu există motive pentru o acuzație de defăimare.

Controversa privind editarea discursului din 6 ianuarie

Donald Trump a declarat luna trecută că intenționează să dea în judecată BBC în legătură cu documentarul Panorama, difuzat în Regatul Unit înaintea alegerilor prezidențiale din SUA din 2024. El a afirmat că postul ar fi modificat cuvintele din discursul său din 6 ianuarie 2021.

BBC

Sursă foto: X.com

În program, BBC a difuzat un montaj care a unit două fragmente separate ale discursului, sugerând o formulare continuă. BBC a recunoscut ulterior că editarea a creat impresia eronată a unui apel direct la violență, iar un memorandum intern critic privind acest montaj a dus, în noiembrie, la demisiile directorului general Tim Davie și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Donald Trump susține că documentarul ar fi putut fi accesat și în Florida

Reprezentanții BBC au declarat că editarea materialului nu a fost realizată cu intenția de a produce un prejudiciu și că Donald Trump nu a fost afectat de difuzarea documentarului. Aceștia au mai precizat că BBC nu a difuzat programul Panorama pe canalele sale din SUA, iar documentarul a fost disponibil pe BBC iPlayer doar pentru publicul din Regatul Unit.

În proces, Donald Trump susține că documentarul ar fi putut fi accesat și în Florida, invocând existența unor acorduri ale BBC cu alți distribuitori, precum și utilizarea unor servicii VPN sau a platformei de streaming BritBox. În luna iulie, Donald Trump a ajuns la o înțelegere de 16 milioane de dolari cu Paramount, compania-mamă a CBS News, într-un litigiu legat de ceea ce a susținut că a fost o editare falsă a unui interviu preelectoral cu candidata democrată la președinție, Kamala Harris.

 

