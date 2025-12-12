Actorul Liam Neeson, răspuns pentru cei care îl acuză că susține opinii anti-vaccinare

Liam Neeson a narat un nou documentar care pune sub semnul întrebării legitimitatea vaccinurilor și îl prezintă într-o lumină favorabilă pe secretarul pentru sănătate și servicii sociale al lui Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., potrivit The Guardian.

Documentarul, intitulat „Plague of Corruption”, este narat de actorul cunoscut din „Taken” și se bazează pe o carte bestseller scrisă împreună cu Judy Mikovits, o fostă cercetătoare care a devenit cunoscută în timpul pandemiei de Covid. Aceasta a susținut că Covid ar fi fost provocat de un virus defectuos din vaccinul antigripal și i-a îndemnat pe oameni să evite vaccinarea.

Coautorul cărții este Kent Heckenlively, producător executiv al filmului, care a scris și alte cărți împreună cu prezentatorul de radio Alex Jones, care a fost amendat cu 1,4 miliarde de dolari pentru defăimare, după ce a susținut că atacul armat de la școala Sandy Hook, din 2012, ar fi fost o farsă. Recent, Heckenlively a scris pe rețelele de socializare: „Liam Neeson pentru victorie. Aslan este de partea noastră!”.

Reprezentanții lui Liam Neeson au respins acuzațiile potrivit cărora actorul s-ar opune utilizării vaccinurilor.

„Liam nu a fost şi nu este împotriva vaccinării. Munca sa extinsă cu Unicef subliniază sprijinul său de lungă durată pentru imunizarea globală şi iniţiativele de sănătate publică. El nu a influenţat conţinutul editorial al filmului, iar orice întrebări despre afirmaţiile sau mesajele acestuia ar trebui adresate producătorilor”, se arată într-o declaraţie pentru The Guardian.

În documentar, textul narat de Liam Neeson susține că susținătorii vaccinării ar fi cerut „supunere necondiționată față de instituțiile publice” și afirmă că „știința a devenit periculos de politizată”.

Kennedy se numără printre experții intervievați în documentar. „Marea problemă cu vaccinurile este că pur şi simplu nu sunt testate în condiţii de siguranţă”, a spus acesta.

În documentar, Kennedy îl atacă și pe fostul director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, Anthony Fauci. Criticile sale sunt însoțite de fragmente din documentarul BBC din 2004, „Guinea Pig Kids”, care susține că ar fi existat nereguli periculoase în testarea medicamentelor împotriva HIV pe copii. „Ar trebui să fie în închisoare”, afirmă el.