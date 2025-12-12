Avocatul Robert Roșu despre documentarul Recorder: Justiția nu se face în stradă

Avocatul Robert Roșu a intervenit în dezbaterea generată de documentarul Recorder despre starea sistemului judiciar, avertizând că discursul public a fost deturnat de la analiza rațională către o interpretare unilaterală. Roșu a declarat că presiunea emoțională declanșată de material riscă să afecteze încrederea în justiție și să împingă opinia publică spre concluzii prestabilite.

„Am urmărit cu atenție materialul Recorder intitulat „Justiție capturată” și valul de reacții pe care acesta l-a generat în spațiul public. Scriu aceste rânduri nu dintr-o poziție de ostilitate față de presă și nici dintr-o negare a dreptului legitim la critică, ci din perspectiva unui avocat care lucrează de peste 25 de ani cu instanțele de judecată și care privește cu reală îngrijorare direcția în care este împinsă dezbaterea despre justiție în România”, afirmă avocatul.

Potrivit lui Roșu, reportajul nu poate fi trecut cu vederea, însă efectul pe care îl generează nu conduce către o discuție echilibrată.

„Reportajul nu poate fi ignorat. El creează emoție, indignare și o mobilizare rapidă a opiniei publice. […] Problema este însă că această emoție nu pare pusă în slujba unei căutări a adevărului obiectiv, ci a direcționării publicului către o concluzie unică, prestabilită. […] Emoția înlocuiește analiza, iar sugestia ia locul probei.”

În opinia sa, actualul val de critici continuă o serie de atacuri generalizate împotriva sistemului judiciar, lansate anterior în contextul discuțiilor privind pensiile speciale. Roșu avertizează că modul în care aceste teme sunt puse în circulație riscă să deformeze percepțiile publice și chiar să alimenteze comportamente agresive față de magistrați.

El atrage atenția asupra unui episod recent în care „justițiabili au strigat la magistrați în sala de judecată, reproșându-le «pensiile»”, considerând situația consecința unei dezbateri pur emoționale și lipsită de fundament juridic.

Un capitol important din argumentația avocatului vizează lipsa de contextualizare istorică a discuției despre „capturarea” justiției. Roșu insistă că perioada 2010–2020 ar trebui să facă parte din orice analiză serioasă a vulnerabilităților sistemului.

„Unde sunt analizele consistente despre anii protocoalelor? Unde sunt documentarele ample privind ingerințele care aveau să fie confirmate ulterior ca ilegale?”, întreabă acesta, reamintind deciziile Curții Constituționale privind mecanismele nelegale integrate în procedura penală.

El a amintit și afirmația unei foste președinte a Înaltei Curți, care descria instanța drept „partener de nădejde” al unui parchet — declarație ce, în opinia sa, indică o vulnerabilizare fără precedent a independenței judiciare.

Referindu-se la magistrații care apar în materialul Recorder, avocatul susține că perspectiva acestora nu este una neutră și că rezultatul, în mod inevitabil, este unilateral.

„Atunci când materialul se sprijină aproape exclusiv pe punctele de vedere ale unor magistrați precum Daniela Panioglu, Claudiu Sandu sau Andreea Chiș […] nu este realist să ne așteptăm la concluzii echilibrate. Direcția este, în mod previzibil, una singură.”

Avocatul a criticat fenomenul în care opiniile unor figuri publice devin repere pentru soluții judiciare, deși nu au pregătirea necesară pentru a evalua dosare sau proceduri.

„Vectori de imagine precum Tudor Chirilă sau Cristian Tudor Popescu pot avea opinii civice legitime, dar nu cunosc legea, nu analizează dosare […] Faptul că astfel de voci ajung să indice judecătorilor ce soluții ar fi «corecte» subminează însăși ideea de independență a justiției”, avertizează Roșu.

Roșu consideră că discuțiile despre prescripție au fost transformate într-o acuzație morală nejustificată, deși problema are cauze legislative și jurisprudențiale complexe. El se declară totodată îngrijorat de contestarea tot mai agresivă a rolului Înaltei Curți de Casație și Justiție. „A decredibiliza Înalta Curte pentru că pronunță soluții nepopulare […] înseamnă a ataca însăși arhitectura statului de drept.”

Avocatul sugerează că scandalul apare într-un moment în care alte teme sensibile riscă să fie împinse în plan secund, de la miniștri contestați până la decizii guvernamentale nepopulare.

În ceea ce privește conferința de presă a Curții de Apel București, Roșu consideră că ieșirea a fost neinspirată. „Justiția trebuie să vorbească prin seriozitate, discreție, aplicarea legii și respectarea deciziilor Curții Constituționale, nu prin confruntări mediatice.”

Avocatul a subliniat și importanța menținerii echilibrului într-o perioadă în care presiunea publică asupra magistraturii este puternică.

„A susține justiția nu înseamnă a nega existența problemelor […] ci a respinge transformarea acestor probleme într-un pretext pentru demolare. […] Între reformă și demolare există o linie clară. Din punctul meu de vedere, astăzi această linie este periculos de aproape de a fi depășită.”