Bolojan, despre scandalul Recorder: Justiția are nevoie de legi care să funcționeze

Premierul României, Ilie Bolojan, a explicat cum vede tensiunile apărute în sistemul de justiție după publicarea documentarului realizat de Recorder. Șeful Guvernului a subliniat că disputele apărute între magistrați și instituțiile judiciare nu fac decât să adâncească neîncrederea populației, deja afectată de ani de controverse și decizii contradictorii.

Bolojan a punctat că una dintre cele mai mari probleme este fragilitatea percepției publice atât în zona politică, cât și în cea judiciară, două domenii fundamentale într-un stat democratic.

„Sunt două zone în care oamenii au încredere scăzută – în politică și actul de justiție, ceea ce nu este bine”, a declarat premierul, avertizând că dezvăluirile de zilele trecute nu vor contribui în niciun fel la recâștigarea acestei încrederi.

Premierul a explicat că deciziile neunitare ale instanțelor, precum și suspiciunile legate de modul în care funcționează mecanismele interne ale justiției, amplifică frustrările cetățenilor.

„Soluții contradictorii care se dau în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor noștri și nici ce s-a întâmplat în aceste zile nu are cum să crească încrederea”, a transmis Bolojan.

Bolojan a mai declarat că remedierea situației nu poate veni decât prin analizarea atentă a legislației care reglementează funcționarea sistemului judiciar. În opinia sa, orice reformă sustenabilă trebuie să plece de la lege, nu de la reacțiile de moment.

„Un sistem bun are nevoie de legi bune și trebuie văzut ce prevederi legale nu funcționează”, a spus Bolojan, insistând că aplicarea acestor norme depinde, în final, de cei care lucrează în instanțe: „Oamenii care pun în practică aceste legi… depinde foarte mult de ei cum pun în practică legile în justiție”.

Declarația premierului a venit la doar 24 de ore după conferința de presă organizată de Curtea de Apel București, un eveniment fără precedent, convocat ca reacție la documentarul Recorder care a dezvăluit mecanisme și tensiuni interne din sistemul judiciar.

Decizia conducerii Curții de Apel București de a se prezenta în fața publicului reprezintă un moment rar în dialogul dintre instanțe și societate, subliniind gravitatea percepută a situației.

Documentarul a provocat o undă de șoc în interiorul sistemului, determinând magistrați din diverse instanțe să reacționeze public, să semneze scrisori de susținere pentru colegi și să reclame presiuni care, potrivit lor, afectează independența actului de justiție.

Guvernul nu a anunțat încă dacă va propune modificări ale legilor justiției în contextul dezbaterilor actuale, însă poziția premierului sugerează că tema ar putea reveni în prim-planul agendei politice. În același timp, magistrații și instituțiile judiciare continuă să își exprime pozițiile.