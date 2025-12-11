Magistrații, invitați la Cotroceni de Nicușor Dan: Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, despre problemele de integritate semnalate de cei 200 de magistrați după documentarul „Recorder”, că „lucrurile sunt foarte serioase”. „Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele îi invită pe magistrații care vor să semnaleze probleme din sistem la o discuție fără limită de timp, programată luni, 22 decembrie, de la ora 10:00. Cei interesați se pot înscrie la adresa de email procetatean@presidency.ro.

„Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”, a mai scris acesta.

Nicușor Dan a adăugat: „În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte”.

Un număr de 178 de procurori și judecători din majoritatea instanțelor importante au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au vorbit despre problemele din sistem. Ei afirmă că situațiile semnalate nu sunt cazuri izolate, ci indică dificultăți de natură sistemică.

„Tăcerea nu este o opţiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menţionaţi nu sunt izolate. Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială. Justiţia are nevoie nu doar de curaj, ci şi de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă şi credibilă — în slujba cetăţeanului”, este o parte din scrisoarea semnată de magistraţi.

Un judecător de la Curtea de Apel București a declarat, joi, înaintea conferinței de presă organizate după ancheta Recorder, că susține afirmațiile judecătorului Laurențiu Beșu, prezent în materialul de presă.

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a afirmat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.