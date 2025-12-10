Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind pensiile magistraților respectă Constituția și va fi validat de CCR

Premierul Ilie Bolojan vorbește despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților, explică perioada de tranziție de 15 ani și spune că are încredere că proiectul va fi validat.

Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pronunțarea unei decizii asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea care stabilește noile condiții de pensionare pentru magistrați și modul de calcul al pensiilor. Noul termen de soluționare a fost stabilit pentru data de 28 decembrie, zi care cade într-o duminică.

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament prin angajarea răspunderii Guvernului și vizează modificarea graduală a vârstei de pensionare a magistraților, precum și schimbarea modului de calcul al pensiei de serviciu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după amânarea deciziei Curții Constituționale, că are încredere că proiectul va fi validat, dacă sunt respectate toate prevederile constituționale.

„Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituţionale, dar haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a spus că nu are informații despre conținutul dezbaterilor de la Curtea Constituțională și că nu consideră amânarea deciziei drept o strategie deliberată.

Ilie Bolojan a explicat diferențele dintre primul proiect și forma actuală a legii privind pensiile magistraților. Potrivit premierului, modificarea principală este legată de perioada de tranziție, care a fost extinsă de la 10 la 15 ani.

„Diferenţa faţă de primul proiect este că s-a extins perioada de tranziţie, de la actuala vârstă de pensionare, care acum este undeva 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era iniţial, la 15 ani”, a declarat premierul.

El a explicat mecanismul de aplicare a noii reguli: „Asta înseamnă că în fiecare an, următoarea generaţie de magistraţi va mai lucra încă un an în curs, în aşa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare”.

Întrebat ce va face în cazul în care Curtea Constituțională respinge pentru a doua oară acest proiect, Ilie Bolojan a declarat că nu ia în calcul această ipoteză.

„Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze”, a spus premierul.

El a reiterat că Guvernul a ținut cont de toate observațiile din deciziile anterioare ale Curții.

Premierul a explicat că deciziile care implică schimbări structurale majore sunt greu de asumat din punct de vedere politic și generează nemulțumiri.

„Întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor. Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus: „Mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor”.

Șeful Executivului a respins ideea că amânările deciziei ar face parte dintr-o strategie politică.

„Nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii”, a subliniat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai declarat că temerile legate de impactul electoral al unor decizii influențează deseori ritmul reformelor.

„Orice calcul pe care îl face o forţă politică, că un anumit tip de propunere i-ar prejudicia imaginea, i-ar crea probleme în relaţiile cu propriul electorat, duce la amânări, duce la rezistenţă şi duce la alte abordări”, a spus premierul.

El a adăugat însă că, în final, responsabilitatea guvernării presupune și asumarea unor decizii nepopulare.

„Eu cred însă că aici, toţi cei care suntem pe poziţii, ştim ce înseamnă astăzi situaţia României, ştim ce responsabilitate avem, şi în afară de dificultatea de a lua decizii, cu toate amânările, la un moment dat, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru anumite decizii”, a menţionat Ilie Bolojan.