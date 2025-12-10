Amânare decisă de CCR pentru sesizarea făcută de Curtea Supremă în cazul pensiilor magistraților

Magistrații de la Curtea Constituțională a României (CCR ) au decis, azi, să amâne pentru data de 28 decembrie sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament. 28 decembrie cade într-o zi de duminică, cu trei zile înainte de Anul Nou.

La capătul a câteva ore de ședință, facțiunea antireformistă a pierdut un vot care îi asigura majoritatea de 5 la 4 pentru admiterea sesizării Înaltei Curți – raportul s-a schimbat în 5 la 4 pentru respingerea sesizării și a cerut amânarea pronunțării Ceilalți judecători nu au susținut amânarea, conform sursei citate.

Biroul de presă al CCR a anunțat oficial că obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost amânată pentru 28 decembrie ora 13.00.

Judecătorii Curții Constituționale au amânat decizia după o ședință care a început la ora 10.00, a fost întreruptă în jur de de ora 13.00 pentru o pauză și a fost reluată la ora 14.00.

Potrivit surselor G4Media, amânarea a fost cerută de judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, iar dacă minimum trei judecători solicită, este obligatoriu să se aprobe amânarea.

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

De asemenea, se introduce și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani,

Proiectul se va aplica şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete, angajaţilor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi magistraţilor asistenţi şi personalului de specialitate juridică de la CCR.