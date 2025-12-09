Claudiu Târziu explică ruptura din zona suveranistă: „Nu s-a putut, nu din orgolii, ci din lipsă de viziune”. Exclusiv

Claudiu Târziu, europarlamentar și fost lider al AUR, și-a lansat în iunie 2025 noua sa formațiune politică, Acțiunea Conservatoare (ACT), un partid cu identitate conservatoare, creștină și suveranistă.

Lansarea ACT a venit la doar două luni după ce Claudiu Târziu și-a anunțat demisia din AUR, formațiune în care a activat timp de șase ani. Printre fondatorii partidului se numără Robert Alecu, Antonio Andrușceac, Șerban Dimitrie Sturdza, Adela-Ioana Târziu-Grăjdeanu și alți lideri cu profil conservator.

„Noi acționăm în deplină concordanță cu doctrina proprie. Niciodată nu vom lua măsuri care nu sunt în concordanță cu gândirea noastră politică și cu ceea ce ne-am asumat din punct de vedere doctrinar”, a declarat politicianul în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Claudiu Târziu este de părere că a sosit timpul ca, la 36 de ani după Revoluție, „să facem politică profesionist și corect, adică să ne ținem de ceea ce am promis”. În opinia sa, „nu este posibil ca un partid de stânga să ia măsuri de dreapta și invers. Sau să existe un transfer permanent dintr-o tabără în alta și să nu mai păcălim electoratul”.

Politicianul spune că membrii ACT militează pentru ieșirea întregii clase politice din această „zodie a populismului degradant”. „Dacă ne uităm de la cei aflați la putere până la cei din opoziția parlamentară de astăzi, toți suferă de acest populism, într-o măsură mai mare sau mai mică, și toți îl folosesc fără să le pese de consecințele acestei maniere de a face politică”, a explicat el.

„Politicienii spun electoratului ceea ce cred ei că acesta vrea să audă, pornind de la premisa că electoratul poate fi ușor înșelat și că votul poate fi smuls cu promisiuni deșarte, urmând ca politicienii să se descurce ulterior, când vor trebui să dea socoteală pentru ce n-au făcut. Nu este în regulă”, a adăugat Claudiu Târziu.

Politicianul afirmă că el și echipa de la ACT doresc să construiască un partid „bine articulat, nu doar în structurile teritoriale și în discurs, ci și în programul politic pe care îl propunem României”.

Ei au deja un proiect de țară pe care îl îmbunătățesc permanent, după declarațiile lui Târziu, și au în vedere să prezinte o lideri capabili „nu doar să ducă mesajul partidului mai departe, ci și să implementeze măsurile propuse atunci când vom ajunge la guvernare”.

Echipa ACT intenționează să obțină un scor suficient de mare în alegerile din 2028 astfel încât să poată intra într-o formulă de guvernare.

„Mulți români sunt, în esență, conservatori”, adaugă Târziu. „Faptul că nu își asumă explicit o doctrină este mai puțin important, pentru că înainte de a fi doctrină politică, conservatorismul este un mod de viață. El pune preț pe tradiție, pe experiență, pe progres cu pași măsurați și care se bazează pe cercetare, nu pe experimente și utopii”, a mai spus politicianul.

Iar acest bazin electoral, conform celor declarate de Claudiu Târziu, nu a fost accesat integral de niciun partid. Chiar dacă unele partide s-au revendicat conservatoare, rezultatele au fost amestecate, a subliniat el. „Ba chiar partide precum AUR, SOS sau POT au luat o parte din acest electorat, dar toate la un loc nu au depășit 35%”, a continuat el.

„Există loc pentru încă 30% sau mai mult, în opinia mea. Bătălia noastră este să fim suficient de convingători încât să îi aducem la vot și să obținem sprijinul celor care până acum nu s-au simțit reprezentați”, a spus politicianul.

El spune despre AUR, de exemplu, că este un partid care și-a asumat la început doctrina conservatoare, dar a părăsit-o pe parcurs. Iar celelalte doar s-au declarat conservatoare, naționaliste sau suveraniste, „dar nu s-au remarcat ca partide autentic conservatoare”.

„Nici AUR nu a rămas până la capăt conservator, a început ca un partid de dreapta, dar astăzi îl vedem cu fiecare zi tot mai mult alunecând spre stânga, atât prin propunerile făcute, cât și prin manifestări și mesaje politice, în scop populist, pentru a-și lărgi baza electorală”, a remarcat Claudiu Târziu.

El crede că este greu pentru aceste partide să respecte rigoarea doctrinară, pentru că nu vin din zona conservatoare și nu îi stăpânesc nici termenii, nici esența. „Este imposibil să pui la un loc viziuni și maniere de lucru atât de diferite”, completează politicianul.

„AUR și POT sau AUR și SOS nu au putut colabora nici măcar punctual, Lăsând la o parte episodul în care liderii AUR și POT și-au dat mâna sub oblăduirea domnului Călin Georgescu, în practică nu au putut desfășura acțiuni politice concrete în beneficiul românilor”, a mai declarat el.

Claudiu Târziu povestește cum a încercat, în decembrie anul trecut, să-i aduc la aceeași masă pe liderii acestor partide din zona suveranistă. El spune că a organizat o întâlnire cu Diana Șoșoacă și cu reprezentanți ai AUR. „Eu m-am poziționat ca un element unificator, nu partizan. Din partea AUR au venit alți reprezentanți, pentru că George Simion nu a dorit să participe, iar opoziția lui a blocat discuțiile. Doamna Ana-Maria Gavrilă, după un acord inițial, s-a răzgândit și nu a mai venit”.

„Astfel am ratat ocazia de a consolida o opoziție parlamentară pe baza unor obiective politice clare, pe care să le urmărim împreună. Căci nu era vorba despre alianțe electorale, ci doar despre colaborare punctuală pentru a face opoziția parlamentară relevantă. Cu 35% în Parlament se puteau face lucruri, nu dărâma un guvern, dar se putea exercita presiune reală”, este de părere Claudiu Târziu.

Liderii celor trei partide sunt foarte vocali și foarte prezenți pe mijloacele de comunicare online, mai remarcă el. „Vă dați seama cât ar fi contat 35%, având în vedere că liderii celor trei partide sunt în continuare foarte vocali și foarte vizibili pe rețelele sociale. Nu s-a putut asta, din păcate. Și nu e vorba doar de orgolii, sigur că există și ele, dar, în primul rând, aceste partide văd foarte diferit ce ar trebui făcut pentru România atunci când ajung la putere”, consideră fondatorul ACT.

El este de părere că trebuie să se pună cărțile pe masă. „Dacă m-ați întreba astăzi cu ce se identifică fiecare dintre aceste trei partide și ce așteptări au alegătorii de la ele, nu aș putea să vă spun cu exactitate o idee majoră pe care o urmărește fiecare”, a subliniat el.

Pentru că, de fapt, cele trei partide „spun de toate și nimic”. Târziu crede că „sunt mai degrabă comentatori politici și producători de promisiuni care nu vor fi niciodată onorate. Dar nu sunt capabili să articuleze proiecte strategice pe chestiuni de interes național”.

„Nu am văzut din partea lor propuneri privind, de pildă, îmbunătățirea Sistemului Energetic Național, astfel încât să ne asigurăm autonomia și independența față de surse externe. Să nu mai fim nevoiți nici să cumpărăm, nici să depindem de anumite piețe. Putem produce aici, în România, avem tot ce ne trebuie, dar e necesară o gândire strategică”, a mai spus politicianul pentru Evenimentul Zilei.

Târziu menționează că din partea lor vine doar critica, ei explică de ce nu e bine ce face guvernarea, dar nu arată cum ar face ei și care sunt soluțiile. „Ei nu gândesc în acești termeni și nu pot fi convingători. Electoratul a început să se sature de improvizații, circ, scandaluri, proteste și tot felul de scamatorii politice”, remarcă el.

„Oamenii vor să se construiască ceva, să aibă încredere că sunt pe mâini bune. Electoratul chiar își dorește să aibă din nou încredere în clasa politică, în actul politic, în democrație, în statul de drept. Dar majoritatea clasei politice nu îi oferă această șansă pentru că nu oferă ceea ce așteaptă electoratul. Nu are un comportament matur”, a declarat fondatorul ACT.