Vlad Pascu vrea pedeapsă mai mică după ce a omorât doi oameni la 2 Mai. ÎCCJ, decizie finală

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) analizează, marți, o cerere de recurs în casație depusă de avocații lui Vlad Pascu. Tânărul fusese condamnat de Curtea de Apel Constanța la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, în urma unui accident din august 2023 soldat cu doi morți și trei răniți. Decizia instanței supreme va fi definitivă.

Curtea de Apel Constanța a menținut, pe 21 august, decizia instanței de fond, argumentând că pedepsele aplicate sunt proporționale cu gravitatea faptelor și cu urmările produse, în scop preventiv, fără a se dovedi intenția de a ucide. Accidentul de la 2 Mai a avut caracter imprevizibil, conform motivării.

Accidentul s-a produs în dimineața de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche și 2 Mai, când mașina condusă cu viteză de Pascu a lovit un grup de persoane aflate pe marginea drumului. Autorul a părăsit locul faptei, fiind prins ulterior de polițiști în Vama Veche. Testele efectuate au indicat consum de cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Vlad Matei Pascu a fost reținut și arestat preventiv în aceeași zi, fiind trimis în judecată pe 11 octombrie 2023 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. Procesul a început patru luni mai târziu. La doi ani și două zile de la producerea accidentului, Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia definitivă, menținând pedepsele stabilite de instanța de fond. „Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, arată magistraţii CA Constanţa.

