Fosta iubită a lui Vlad Pascu se simte hărțuită și a cerut ordin de protecție

Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, pare să nu scape de probleme. După ce numele ei a apărut în mai multe dosare controversate, tânăra de data aceasta a ajuns în postura de victimă.

Potrivit surselor apropiate, fosta iubită a lui Vlad Pascu ar fi hărțuită și amenințată de un bărbat cu aproape 30 de ani mai în vârstă, despre care se spune că ar avea legături cu cercuri dubioase și ar încerca să racoleze tinere.

Totul ar fi început în urmă cu aproximativ zece luni, în noaptea de Revelion, când Rebecca l-a cunoscut pe bărbatul care acum o terorizează. Potrivit apropiaților, cei doi s-ar fi întâlnit prin intermediul familiei ei, ceea ce a făcut ca tânăra să nu bănuiască nimic.

La început, totul părea o simplă prietenie. El, un bărbat de aproximativ 50 de ani, i-a cerut numărul de telefon și a început să o caute. Însă mesajele s-au transformat rapid din vorbe dulci în insistențe deranjante și apoi în amenințări directe.

Conform relatărilor prietenilor ei, Rebecca Lăzărescu a început să primească zeci de mesaje și apeluri de la bărbat.

„El s-a dat la ea, i-a trimis tot felul de mesaje, de dragoste... O tot suna, o tot căuta. A mers chiar și acolo unde locuiesc părinții ei. Când a văzut că nu-i merge, a început să trimită mesaje de amenințare”, a declarat aceeași sursă pentru Cancan.

Situația s-a agravat în momentul în care tânăra a avertizat o altă femeie să se ferească de respectivul. Gestul a declanșat furia acestuia. „Când a aflat că Rebecca l-a vorbit, a început să o amenințe din nou. Îi spunea că o face de râs, că are el grijă de ea. Încerca să o intimideze”, a adăugat prietena ei.

Martorii susțin că bărbatul ar fi fost văzut frecvent la un restaurant din oraș, mereu însoțit de femei tinere, iar reputația lui nu ar fi una tocmai curată.

După luni întregi de teroare, Rebecca Lăzărescu a decis să acționeze. Însoțită de părinții ei, tânăra s-a prezentat la tribunal și a cerut un ordin de protecție împotriva bărbatului.

„Rebecca este speriată, dar și-a luat măsuri de protecție. Părinții ei au fost alături de ea în instanță, ca martori. A cerut un ordin de protecție pentru că se simțea în pericol”, a explicat o apropiată a tinerei.

Cazul a ajuns și în atenția autorităților, care au început să verifice acuzațiile de hărțuire și amenințare. Potrivit surselor, anchetatorii au luat deja măsuri pentru a asigura protecția Rebeccăi, în timp ce judecătorii urmează să decidă durata ordinului de restricție.