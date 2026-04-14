Democratul Eric Swalwell, lăsat fără sprijin de cel mai bun prieten din Congres, după acuzațiile de agresiune sexuală

Ruben Gallego, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Eric Swalwell în Congres, s-a întors public împotriva acestuia după apariția acuzațiilor de agresiune sexuală și hărțuire formulate la adresa fostului candidat la funcția de guvernator al Californiei. „Vreau să fie clar: nu aveam cunoștință despre acuzațiile de agresiune, hărțuire și comportament prădător la adresa lui Eric Swalwell”, a scris senatorul Ruben Gallego, democrat din Arizona, într-o postare publicată pe platforma X.

Acesta a continuat printr-un mesaj de susținere pentru femeile care au formulat acuzațiile. „Femeile care au ieșit în față au dat dovadă de curaj”, a continuat acesta. „Merită să fie crezute, sprijinite și să vadă că se face dreptate.”

Schimbarea de poziție a venit la scurt timp după publicarea investigației realizate de San Francisco Chronicle și în contextul în care Swalwell și-a suspendat campania, iar ulterior și-a anunțat demisia din Congres.

Cei doi erau apropiați încă din perioada în care Ruben Gallego era membru al Camerei Reprezentanților. De-a lungul timpului, relația lor a fost vizibilă inclusiv în spațiul public, iar amândoi au fost criticați după apariția unor fotografii în care apăreau călărind cămile fără cămașă în Qatar, în cadrul unei călătorii private din 2021. Această apropiere veche explică de ce reacția lui Gallego a atras atenția și a fost percepută drept unul dintre cele mai dure semnale politice de izolare a lui Swalwell după izbucnirea scandalului.

Pe fondul acuzațiilor grave apărute în presă, Eric Swalwell a anunțat că își suspendă campania pentru funcția de guvernator al Californiei, într-o decizie care vine în plină criză de imagine.

„Îmi suspend campania pentru funcția de guvernator. Familiei mele, echipei, prietenilor și susținătorilor mei le cer iertare pentru erorile de judecată pe care le-am făcut în trecut”, a transmis acesta pe platforma X, asumându-și impactul situației asupra parcursului său politic.

Politicianul a precizat că va continua să respingă acuzațiile formulate împotriva sa, dar că acestea trebuie gestionate în afara unei competiții electorale.

„Voi lupta împotriva acuzațiilor grave și false care au fost formulate — însă aceasta este lupta mea personală, nu a unei campanii”, a mai declarat el.

Retragerea schimbă dinamica unei curse deja competitive pentru succesiunea actualului guvernator Gavin Newsom, care nu mai poate candida din cauza limitelor de mandat.

Eric Swalwell și-a anunțat demisia din Camera Reprezentanților luni seară, la scurt timp după ce și-a încheiat campania pentru funcția de guvernator al Californiei. În paralel, asupra lui Swalwell s-au acumulat solicitări de demisie din partea colegilor, pe fondul deschiderii unei anchete de către Comisia de Etică a Camerei Reprezentanților și al intensificării unei campanii pentru excluderea sa. „Sunt conștient de eforturile de a se organiza un vot imediat pentru excluderea mea și a altor membri. Excluderea cuiva din Congres fără respectarea procedurilor legale, la doar câteva zile după apariția unor acuzații, este greșită”, a declarat acesta. „Dar este, de asemenea, greșit ca alegătorii mei să mă aibă distras de la atribuțiile mele. Prin urmare, intenționez să îmi dau demisia din Congres.”

Ieșirea din cursă a lui Eric Swalwell complică semnificativ competiția pentru funcția de guvernator al Californiei, într-un context deja aglomerat în tabăra democrată. Printre candidații rămași se numără Katie Porter, Tom Steyer, Xavier Becerra și Antonio Villaraigosa, în timp ce republicanii mizează pe Steve Hilton și Chad Bianco. Deși Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Hilton, acesta nu a reușit să obțină susținerea oficială a partidului la convenția statală.

Calendarul electoral rămâne neschimbat, alegerile fiind programate pentru 2 iunie, iar votul anticipat urmând să înceapă pe 4 mai. Sistemul electoral din California permite ca toți candidații să figureze pe același buletin de vot, indiferent de afilierea politică, primii doi clasați urmând să avanseze în scrutinul decisiv din noiembrie. Înainte de retragere, sondajele îl indicau pe Swalwell drept unul dintre principalii candidați democrați, ceea ce face ca evoluția cursei să fie, în acest moment, mult mai greu de anticipat.