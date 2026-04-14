Democratul Eric Swalwell, lăsat fără sprijin de cel mai bun prieten din Congres, după acuzațiile de agresiune sexuală
- Bianca Ion
- 14 aprilie 2026, 12:47
- Eric Swalwell îl considera pe Gallego „cel mai bun prieten din lume”
- Cu câteva zile înainte de izbucnirea scandalului, Gallego îl apăra public pe Swalwell
- Eric Swalwell și-a suspendat campania pentru funcția de guvernator
- Demisia din Congres a venit pe fondul presiunilor politice
- Retragerea lui Swalwell schimbă cursa pentru guvernatorul Californiei
Ruben Gallego, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Eric Swalwell în Congres, s-a întors public împotriva acestuia după apariția acuzațiilor de agresiune sexuală și hărțuire formulate la adresa fostului candidat la funcția de guvernator al Californiei. „Vreau să fie clar: nu aveam cunoștință despre acuzațiile de agresiune, hărțuire și comportament prădător la adresa lui Eric Swalwell”, a scris senatorul Ruben Gallego, democrat din Arizona, într-o postare publicată pe platforma X.
Acesta a continuat printr-un mesaj de susținere pentru femeile care au formulat acuzațiile. „Femeile care au ieșit în față au dat dovadă de curaj”, a continuat acesta. „Merită să fie crezute, sprijinite și să vadă că se face dreptate.”
Schimbarea de poziție a venit la scurt timp după publicarea investigației realizate de San Francisco Chronicle și în contextul în care Swalwell și-a suspendat campania, iar ulterior și-a anunțat demisia din Congres.
Eric Swalwell îl considera pe Gallego „cel mai bun prieten din lume”
Schimbarea de poziție a Ruben Gallego marchează o ruptură bruscă în relația cu Eric Swalwell, în condițiile în care acesta din urmă îl descrisese anterior drept „cel mai bun prieten din lume”. Distanțarea vine rapid și public, într-un moment în care scandalul care îl vizează pe Swalwell îi afectează decisiv cariera politică.
Senatorul din Arizona își retrăsese deja sprijinul pentru candidatura lui Swalwell la funcția de guvernator, abandonată între timp, la scurt timp după publicarea investigației realizate de San Francisco Chronicle. Ulterior, Gallego a declarat că politicianul „nu mai este apt să fie membru al Congresului” și a susținut demersurile pentru excluderea acestuia din Camera Reprezentanților, semnalând o repoziționare fermă față de fostul său aliat.
Cu câteva zile înainte de izbucnirea scandalului, Gallego îl apăra public pe Swalwell
Contrastul este cu atât mai puternic cu cât, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea scandalului, Gallego îl apăra public pe Swalwell, afirmând:
„Când ești pe primul loc, atunci ești ținta atacurilor. Eric este un luptător și va câștiga cursa pentru guvernator.” Acum însă, senatorul susține că percepția sa s-a schimbat complet: „Am avut încredere într-o persoană pe care o consideram prieten, dar acum este clar că nu este omul pe care credeam că îl cunosc”.
Cei doi erau apropiați încă din perioada în care Ruben Gallego era membru al Camerei Reprezentanților. De-a lungul timpului, relația lor a fost vizibilă inclusiv în spațiul public, iar amândoi au fost criticați după apariția unor fotografii în care apăreau călărind cămile fără cămașă în Qatar, în cadrul unei călătorii private din 2021. Această apropiere veche explică de ce reacția lui Gallego a atras atenția și a fost percepută drept unul dintre cele mai dure semnale politice de izolare a lui Swalwell după izbucnirea scandalului.
Eric Swalwell și-a suspendat campania pentru funcția de guvernator
Pe fondul acuzațiilor grave apărute în presă, Eric Swalwell a anunțat că își suspendă campania pentru funcția de guvernator al Californiei, într-o decizie care vine în plină criză de imagine.
„Îmi suspend campania pentru funcția de guvernator. Familiei mele, echipei, prietenilor și susținătorilor mei le cer iertare pentru erorile de judecată pe care le-am făcut în trecut”, a transmis acesta pe platforma X, asumându-și impactul situației asupra parcursului său politic.
Politicianul a precizat că va continua să respingă acuzațiile formulate împotriva sa, dar că acestea trebuie gestionate în afara unei competiții electorale.
„Voi lupta împotriva acuzațiilor grave și false care au fost formulate — însă aceasta este lupta mea personală, nu a unei campanii”, a mai declarat el.
Retragerea schimbă dinamica unei curse deja competitive pentru succesiunea actualului guvernator Gavin Newsom, care nu mai poate candida din cauza limitelor de mandat.
Demisia din Congres a venit pe fondul presiunilor politice
Eric Swalwell și-a anunțat demisia din Camera Reprezentanților luni seară, la scurt timp după ce și-a încheiat campania pentru funcția de guvernator al Californiei. În paralel, asupra lui Swalwell s-au acumulat solicitări de demisie din partea colegilor, pe fondul deschiderii unei anchete de către Comisia de Etică a Camerei Reprezentanților și al intensificării unei campanii pentru excluderea sa.
„Sunt conștient de eforturile de a se organiza un vot imediat pentru excluderea mea și a altor membri. Excluderea cuiva din Congres fără respectarea procedurilor legale, la doar câteva zile după apariția unor acuzații, este greșită”, a declarat acesta. „Dar este, de asemenea, greșit ca alegătorii mei să mă aibă distras de la atribuțiile mele. Prin urmare, intenționez să îmi dau demisia din Congres.”
Retragerea lui Swalwell schimbă cursa pentru guvernatorul Californiei
Ieșirea din cursă a lui Eric Swalwell complică semnificativ competiția pentru funcția de guvernator al Californiei, într-un context deja aglomerat în tabăra democrată. Printre candidații rămași se numără Katie Porter, Tom Steyer, Xavier Becerra și Antonio Villaraigosa, în timp ce republicanii mizează pe Steve Hilton și Chad Bianco. Deși Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Hilton, acesta nu a reușit să obțină susținerea oficială a partidului la convenția statală.
Calendarul electoral rămâne neschimbat, alegerile fiind programate pentru 2 iunie, iar votul anticipat urmând să înceapă pe 4 mai. Sistemul electoral din California permite ca toți candidații să figureze pe același buletin de vot, indiferent de afilierea politică, primii doi clasați urmând să avanseze în scrutinul decisiv din noiembrie. Înainte de retragere, sondajele îl indicau pe Swalwell drept unul dintre principalii candidați democrați, ceea ce face ca evoluția cursei să fie, în acest moment, mult mai greu de anticipat.
