Cristina Ich, amenințată cu moartea. A făcut plângere la poliție

Cristina Ich a anunțat că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a devenit ținta unor amenințări cu moartea care i-au schimbat viața de zi cu zi. Influencerița a spus e că trăiește cu teamă constantă și că frica a ajuns să facă parte din rutina ei.

Cristina a povestit că aceste mesaje șocante nu sunt un episod izolat, ci o situație repetată care a determinat-o să se adreseze autorităților.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: „o să te omor”, „o să-ți fac asta” și alte jurăminte de genul ăsta”, a povestit influencerița.

Deși recunoaște că nu obișnuiește să iasă singură din casă, Cristina Ich afirmă că acest obicei nu o face să se simtă în siguranță.

„Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă. Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe”, a explicat vedeta.

Influencerița atrage atenția că astfel de comportamente sunt extrem de grave și lasă urme asupra celui vizat. Imposibilitatea de a duce o viață liniștită, știind că există persoane care îi doresc răul, este, spune Cristina, una dintre cele mai mari poveri cu care se confruntă în prezent.

Situația a escaladat și mai mult când Cristina Ich a primit un mesaj care o viza indirect pe ea, dar în care era menționat fiul său. Textul, trimis din greșeală, conținea remarci ironice la adresa băiețelului.

„Ieri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha… și râdea. Întrebarea mea este: cum adică ce copil am?” a povestit Cristina pe Instagram.

Cristina a subliniat că băiatul său este motiv de mândrie și nu ar trebui să fie ținta unor astfel de atacuri. „Am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să îl aibă. Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie…” a adăugat ea.

Cristina Ich le-a transmis celor care aleg să răspândească răutăți gratuite să își îndrepte atenția către propria viață, în loc să judece familiile altora.