Ioana Grama, premiată pentru succesul său online: de la influencer la lider digital

Ioana Grama, premiată pentru succesul său online: de la influencer la lider digitalIoana Grama. Sursa foto Instagram
Ioana Grama, una dintre cele mai influente personalități din online-ul românesc, a fost desemnată câștigătoarea premiului Digital Diva of the Year în cadrul Galei Digital Divas 2025, desfășurată pe 11 septembrie la Palatul Bragadiru din București.

Acest premiu recunoaște activitatea remarcabilă a unei femei care a excelat atât în mediul online, cât și în cel offline, având un brand personal puternic și contribuind semnificativ la industria de fashion, beauty și lifestyle.

Cine este Ioana Grama

Născută pe 23 decembrie 1992 în București, Ioana Grama este o influenceriță, antreprenoare și mamă dedicată. A început să creeze conținut online în 2013, fiind una dintre primele personalități din România care a promovat stilul de viață autentic și nonconformist.

Ioana Grama

Ioana Grama/ Sursa foto Instagram

Blogul său, Rise & Shine, a fost inclus în topul celor mai influente bloguri de fashion din România, iar în 2015 a câștigat premiul pentru cel mai bun blog de fashion și cel mai bun cont de Instagram în cadrul Galei Digital Divas.

BBC cenzurează expresia „terorist Hamas”, iar publicul și politicienii reacționează vehement
Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă

Pe lângă activitatea sa în mediul online, Ioana Grama este și antreprenoare, fiind ambasador al brandului 4F în România. Ea și fostul ei soț, Alex Tagurean, au împreună o fetiță pe nume Ayana. Influencerița și pilotul au divorțat după doar câțiva ani de căsnicie, dar o relație foarte bună de dragul micuței lor.

Ce reprezintă premiul Digital Diva of the Year

Premiul Digital Diva of the Year este acordat celei mai active și influente femei din online-ul românesc, care s-a remarcat prin activitatea sa atât în mediul online, cât și în cel offline. Criteriile de selecție includ un brand personal puternic, implicarea în campanii online și offline, crearea de comunități și o voce influentă în industria de fashion, beauty și lifestyle.

 

Ioana Grama a mai câștigat un premiu

Anul acesta, Ioana Grama a fost desemnată câștigătoare a premiului Digital Diva of the Year, fiind una dintre cele mai apreciate personalități din industria de fashion și beauty din România. În trecut, acest premiu a fost acordat altor influenceri de succes.

În plus față de premiul principal, Ioana a obținut și premiul pentru Best Fashion & Beauty Instagram Account, consolidându-și astfel statutul de lider în domeniul său.

Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale