Monden Pe ce și-a cheltuit Alina Ceușan primul salariu. Influencerița a publicat lista







Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online, dar nu a fost mereu așa. Mai exact la începuturi, aceasta a muncit inclusiv ca asistentă TV.

Alina Ceușan, asistentă TV

Celebritatea a ajuns-o din urmă începând cu 2015-2016, dar până atunci, Alina Ceușan a fost blogger și asistentă TV. Până să apuce să facă bani din contentul de pe internet, influencerița a muncit în televiziune. ”Eu când am început nici măcar nu exista această industrie. Din online nu se făceau bani din nimic. Probabil că era doar youtube. În prima jumătate de an am făcut primii bani și am câștigat 150 de euro”, a explicat aceasta în cadrul unui podcast.

A investit într-un fond de ten

Cert este că banii din primul salariu s-au dus cât ai clipi. ”Însă primul meu salariu a fost din calitatea mea de asistentă TV la o emisiune de vară din Târgu Mureș și mi-am cumpărat un fond de ten care este încă iconic. Benzi pentru albirea dinților, mi-am făcut un glow-up kit, ceva lentile de contact. Eram pe beauty fiartă. Am dat iama prin Douglas și ce mai era în Târgu Mureș la ora aia. Era scump un astfel de fond de ten la ora aia și este și astăzi. Acum mi se pare că usucă mult.

Dar dacă stai o zi întreagă cu el, e ok”, a mai explicat aceasta. Acum, Alina Ceușan este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România pe partea de beauty și Fashion. De altfel, aceasta are și mai multe mărci de haine de care se ocupă, având în vedere că s-a dovedit că stilul ei e pe placul multor femei. Drept urmare și aceste afaceri sunt de succes, la fel ca și cariera ei. Iar buna sa prietenă, Carmen Grebenișan este în continuare alături de ea, atât în online cât și în offline, cele două având o relație de prietenie de mai bine de 10 ani.