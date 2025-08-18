EVZ Special Mai mult decât o defilare! Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a devenit cronica unei industrii în plină ascensiune







Bucureștiul este un oraș colorat, cu puls, o capitală cu foarte mulți oameni creativi ce au inițiativă și în mediul de business. Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week reprezintă un eveniment care aduce în atenție astfel de proiecte din lumea modei.

Lansat în toamna lui 2024, BFW a devenit o experiență, un adevărat manifest cusut cu fir de inspirație. A marcat o nouă etapă în promovarea designului românesc pe plan global. Prin colaborarea cu brandul de lux Mercedes-Benz, organizatorii au adus în prim-plan creativitatea și inovația designerilor din România, dar nu numai. În primăvara anului 2025 a fost organizată cea de-a doua ediție, în locații emblematice din București, și a avut deja un impact semnificativ asupra industriei modei din țara noastră.

„Bucharest Fashion Week reprezintă un pas major în direcția afirmării modei românești pe scena internațională”, spune, în cadrul unui interviu pentru Capital, Mario Antico, cofondator al proiectului. El este un avocat și antreprenor italian stabilit de mulți ani în București și a devenit cunoscut pentru implicarea sa în domeniile educației și modei. „Este pentru prima dată când designul românesc este prezentat într-un cadru care oferă vizibilitate reală, dialog cu profesioniști din întreaga lume și acces la rețele relevante din industrie. Este o platformă care aduce laolaltă talent, viziune și ambiția de a construi ceva durabil – nu doar pentru prezent, ci și pentru viitorul acestei industrii”, continuă Mario Antico.

Însă, de unde a început totul? Care este povestea din spate? Ei bine, antreprenorul povestește cum Bucharest Fashion Week a pornit dintr-o convingere comună, a sa și a Roxanei Voloșeniuc, cei doi cofondatori, că România are nevoie de o platformă credibilă și ambițioasă, care să susțină designerii locali și să le ofere vizibilitatea pe care o merită.

„După aproape 20 de ani de activitate în România, am cunoscut îndeaproape potențialul creativ și profesional al industriei de aici. Din păcate, lipsea acel cadru structurat care să conecteze moda românească la rețelele internaționale”, punctează Mario Antico. Așa s-a conturat ideea de Bucharest Fashion Week, apoi a fost construit un proiect care nu este doar despre modă, subliniază avocatul, ci despre conexiuni reale între creație, educație, sustenabilitate, arta românească și parteneriate relevante.

Mario Antico atinge apoi și subiectul sustenabilității, pe care îl descrie ca fiind un domeniu cu un potențial real, atât creativ, cât și economic. „Căci România are designeri cu o voce autentică, un know-how valoros și o capacitate de producție care poate răspunde cerințelor internaționale. Dar, fără o infrastructură care să faciliteze accesul la piețele globale și fără o platformă care să creeze conexiuni relevante, toate aceste resurse rămân insuficient puse în valoare”, este de părere antreprenorul. De asemenea, el spune că moda românească merită o investiție coerentă pentru că este un sector care poate aduce vizibilitate, relevanță și creștere sustenabilă, deopotrivă.

Carmen Secăreanu este una dintre aceste voci autentice despre care vorbește Mario Antico. Un designer și o artistă conceptuală, ea iese în evidență prin viziunea sa inovatoare și abordarea artistică în modă. După absolvirea secției de Design la Universitatea de Arte din București, ȋn 2002, a ȋnființat brandul care ȋi poartă numele. De atunci, de mai bine de două decenii, și-a construit un renume în industrie și a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale designului românesc contemporan.

„Participarea mea la BFW a reprezentat o mai mare vizibilitate, un kick creativ, zic eu. A fost, bineînțeles, și un mare stres și o perioadă intensă. Dar vine ca o răsplată pe măsură, chiar dacă a fost o provocare, atât cu mine însămi, cât și cu lumea din jurul meu. A fost o ocazie de a vedea și cât de relevant mai ești din punct de vedere profesional”, explică Carmen Secăreanu pentru Capital.

Bineînțeles, Mario Antico vorbește și în calitate de cetățean italian, vine dintr-o țară cu o puternică cultură în industria modei, cu o istorie bogată în spate, ce se scrie și astăzi în văzul tuturor. Italia a construit un ecosistem solid în jurul modei, susținut de instituții puternice, educație de top și o cultură profundă a excelenței.

„România are o scenă creativă dinamică, în plină ascensiune și cred că ceea ce poate accelera această dezvoltare este o strategie pe termen lung, care să pună accent pe calitate, identitate de brand și deschidere internațională”, menționează antreprenorul. Iar colaborarea organizatorilor BFW cu instituții italiene, precum Camera Nazionale della Moda Italiana sau Polimoda, vine tocmai cu scopul de a facilita schimbul de experiență și de a crea legături concrete între cele două industrii.

Pe plan financiar, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week are potențialul de a deveni un motor real de creștere economică pentru industria locală. Prin prezența unor cumpărători și a unor showroom-uri internaționale, evenimentul creează conexiuni directe între designerii români și piețele globale.

„La ediția anterioară, peste 40 de profesioniști din retailul internațional au participat activ, ceea ce, pentru un brand aflat la început de drum sau într-un moment de expansiune, poate însemna acces la noi rețele de distribuție și oportunități comerciale concrete”, adaugă Mario Antico. El este de părere că, dacă aceste relații se consolidează, impactul se va resimți nu doar în creșterea vânzărilor, ci și în repoziționarea modului în care este perceput conceptul „Made in Romania” la nivel global.

Ediția din martie a fost, pentru echipa din spatele Bucharest Fashion Week, un pas firesc înainte. Au fost prezentate pe scenă branduri deja cunoscute, dar și nume în ascensiune, din România și din Ucraina, Polonia, Ungaria, Republica Moldova și Italia. „Ne-am bucurat să vedem un interes real din partea publicului, dar și din partea presei și a buyerilor internaționali”, povestește cu drag antreprenorul.

Un moment important a fost lansarea „Next Generation”, un program ce își propune să le ofere o scenă tinerilor designeri români și să îi susțină concret. „În general, am simțit mai multă deschidere, mai mult interes și o energie bună în jurul întregului eveniment”, conchide Mario Antico.

Carmen Secăreanu spune că în cadrul BFW a remarcat un adevărat entuziasm, atât la nivelul organizatorilor și participanților, dar și al publicului. „Este ca un joc la care a crescut miza și atunci toată lumea plusează. Este un eveniment care polarizează eforturile acestei industrii”, declară artista.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este despre combinarea tradiției cu inovația, un manifest al promovării sustenabilității. Chiar dacă au avut loc doar două ediții, BFW reprezintă deja o platformă valoroasă pentru designerii români și contribuie la dezvoltarea unei industrii de modă moderne și responsabile.