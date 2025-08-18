Social Peste 2.000 de participanți, așteptați la Marea Dictare Națională din 2025







„Anul acesta, ne vom întâlni, ca de fiecare dată, pe data de 31 august, începând cu orele 9.00, în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a scrie împreună, la propriu și la figurat, o pagină de istorie culturală. La dictare sunt invitați să participe toți cei care iubesc limba română, cadre didactice, elevi, studenți, profesioniști din orice domeniu. Așteptăm în anul acesta peste două mii de participanți, de două ori mai mulți decât anul trecut și de patru ori mai mulți decât în anul 2023”, a afirmat ministrul.

Participarea va fi posibilă doar în baza înregistrării prealabile, prin completarea unui formular disponibil pe pagina Ministerului Educației.

„Dragi cetățeni, limba română ne unește dincolo de granițe și ne amintește că avem rădăcini și valori comune. Vă îndemn să vă înscrieți, să veniți cu familia, cu colegii, cu prietenii. Să transformăm Piața Marii Adunări Naționale într-o mare sală de clasă în aer liber. Pe 31 august, haideți să scriem împreună, cu inima și cu mintea. Povestea frumoasă a limbii române, ca semn de unitate, respect și mândrie națională”, a declarat Perciun.

Textul Marii Dictări Naționale va fi făcut public în dimineața evenimentului, iar cei mai buni participanți vor fi premiați în luna septembrie, în cadrul unui eveniment festiv. Totodată, ministrul a exprimat dorința ca această tradiție să fie extinsă și la nivel local.

„Ne dorim ca ideea acestui eveniment să fie preluată la nivel național și încurajăm autoritățile publice locale, consiliile raionale, direcțiile de învățământ să organizeze asemenea evenimente. La fel, și cetățenii noștri din diaspora își pot verifica nivelul de cunoaștere al limbii române, urmărind dictarea online pe toate platformele Ministerului. Organizăm Marea Dictare Națională pentru ca fiecare vorbitor de română, oriunde s-ar afla, să simtă că face parte din aceeași mare familie”, a menționat Perciun.

La ediția precedentă, desfășurată pe 31 august 2024, au participat peste 1.800 de persoane. Dintre acestea, 122 au fost evaluate cu nota „9”. Cinci au obținut nota maximă „10”. Aceștia au primit seturi de cărți, vouchere pentru procurarea cărților, „Biletul de aur” la spectacolele Teatrului „Luceafărul” și abonamente la Arena Chișinău. Alți 122 de participanți notați cu „9” au fost premiați cu vouchere pentru cărți. Invitații la teatru și seturi de accesorii oferite de o companie de telefonie mobilă.