Social Cât te costă să te muți în chirie în prag de toamnă. Ce se întâmplă în orașele mari din România







Piața chiriilor din România intră în perioada cea mai aglomerată a anului. Odată cu revenirea studenților în centrele universitare și cu apropierea noului an universitar, cererea de apartamente și garsoniere de închiriat începe să crească. În plus, unii dintre românii care voiau să cumpere o locuință înainte de majorarea TVA de la 9% la 21% și-au schimbat planurile, orientându-se către chirii.

„Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă și contextul economic actual: creșterile de taxe și inflația pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiționale s-au diminuat.

În acest climat, mulți proprietari vor încerca să își maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creștere a prețurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare și orașele cu cerere mare de locuințe”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing imobiliare.ro.

Apartamentele cu 2 și 3 camere reprezintă cea mai mare parte a ofertei de închiriere, iar proprietarii au crescut chiriile față de vara precedentă. Cel mai scump oraș pentru chiriași este Bucureștiul, cu diferențe între cartiere exclusiviste și cele mai ieftine de până la 2.500 euro/lună.

Tipuri de locuințe:

2 camere: 52% din ofertă, urmate de apartamente cu 3 camere.

Zone și prețuri medii:

Pipera: majoritatea proprietăți noi, chirie medie 800 euro/lună.

Berceni: mix de oferte noi și vechi, chirie medie 420 euro/lună.

Drumul Taberei: acces la parc, metrou și centre comerciale, chirie medie 460 euro/lună.

Militari: 380 euro/lună.

Rahova: 430 euro/lună.

Titan, Prelungirea Ghencea, Pantelimon, Giurgiului, Apărătorii Patriei, 1 Decembrie 1918: 450 euro/lună.

Cartiere exclusiviste:

Primăverii: 2.900 euro/lună.

Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău, Floreasca: prețuri mari, dar mai mici decât Primăverii.

Tipuri de locuințe: majoritatea apartamente cu 2 și 3 camere.

Chirii medii:

Apartamente 2 camere: 4% mai ieftine decât în București.

Apartamente 4 camere: 890 euro/lună (București: 2.000 euro/lună).

Zone scumpe: Sopor, Centru, Andrei Mureșanu – chirie medie 600–650 euro/lună.

Zone mai ieftine: Someșeni, Mănăștur, Dâmbul Rotund – chirie medie 500 euro/lună.

Zone cu cele mai multe opțiuni: Gheorgheni, Mărăști, Zorilor, Mănăștur.

Chirii medii:

Garsoniere: 360 euro/lună.

Apartamente 2 camere: 500 euro/lună.

Apartamente 3 camere: 640 euro/lună.

Zone scumpe: Drumul Poienii – 990 euro/lună.

Zone centrale: 560 euro/lună.

Zone Tractorul: 500–550 euro/lună, majoritatea locuințe noi.

Zone mai accesibile: Florilor – 400 euro/lună, Calea București – 450 euro/lună.

Tendințe: crește numărul locuințelor noi, dar garsonierele sunt mai puține și mai scumpe.

Chirii medii:

Garsoniere: 300 euro/lună (fata de 260 euro anul trecut).

Apartamente în centru și Bulevardul Take Ionescu: 550 euro/lună.

Aproape de Facultatea de Medicină: 490 euro/lună.

Zona Calea Aradului și Circumvalațiunii: 480 euro/lună.

Cel mai ieftin cartier: Buziașului – 300 euro/lună.

Piața e dominată de apartamente vechi, dar apar tot mai multe oferte în blocuri noi.

Pentru 2 camere, chiria medie e între 400 și 500 €/lună.

În zona peninsulară sau în Mamaia, chiria sare peste aceste praguri.

Orașul universitar atrage mii de studenți anual, iar cererea depășește oferta.

Garsonierele se închiriază cu 250–300 €/lună.

Apartamentele de 2 camere se dau între 350 și 450 €/lună.

Garsonierele sunt singura categorie unde prețurile nu au crescut, menținându-se la 300 €/lună.

Apartamentele de 2 camere au ajuns la 400–500 €/lună, în funcție de zonă.