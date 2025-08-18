Economie Locuințe închiriate doar cu bon fiscal. Decizia, în pachetul II de măsuri fiscale







Guvernul a identificat o nouă sursă de venit pentru bugetul de stat: impozitul din închirierea locuințelor. Românii care își închiriază locuințele vor trebui să declare activitatea și, mai mult, să dețină casă de marcat și alte evidențe fiscale. Statul le va lua 10% din veniturile nete rezultate din evidențele contabile, potrivit unui proiect de lege, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Proprietarii de locuințe situate în zonele turistice sau în marile orașe vor putea închiria camere doar cu bon fiscal. Este vorba despre activitatea de închiriere pe termen scurt, pentru turiști sau persoane care vizitează temporar un oraș.

”Se propune aplicarea unui regim fiscal pentru activități din închirierea pe termen scurt a unui număr cuprins între 1 și 7 camere inclusiv. (...) Venitul net anual din închirierea pe termen scurt a camerelor se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate, prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Proprietarii unor astfel de locuințe vor fi obligați să se fiscalizeze. Ei vor fi obligați să deține case de marcat și evidențe contabile. Cu alte cuvinte, nu se mai pot închiria locuințe de către persoane fizice.

Fiscalizarea activității de închiere a locuințelor va fi reglementată prin Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală.

Obligațiile pentru proprietarii de locuințe utilizate în regim de închiriere sunt prevăzute la articolele 67, 68, 69 și 83, potrivit proiectului de lege supus dezbaterii. Astfel, la articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

”(1^1) În categoria veniturilor din activități independente se cuprind și cele realizate de contribuabilii care obțin venituri din prestarea de servicii de cazare, precum și veniturile din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuinţe proprietate personală, iar pentru stabilirea impozitului sunt aplicabile prevederile art. 68^3.”

Platformele online care intermediază servicii de închiriere vor fi obligate prin lege să pună la dispoziție bazele de date.

Fiscul va avea, astfel, acces baza de date cu toate proprietățile care sunt tranzacționate pentru activități de închiriere pe termen scurt. Baza de date a platformelor online includ și informații legate de proprietari.

Ministerul de Finanțe nu are o estimare a dimensiunii acestei activități, în România. Un lucru e cert: statul va încasa 10% din venitul brut realizat de proprietarii care închiriază locuințe pe termen scurt. După fiscalizarea acestei activități, vor putea fi elaborate rapoarte și statistici anuale, privind acest sector de activitate.