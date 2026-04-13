Erdogan amenință militar Israelul, pe modelul Nagorno Karabah și Libia. Răspunsul Israelului vorbește despre genocidul armenilor, persecutarea kurzilor și islamizarea forțată

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenințat Israelul cu potențiale acțiuni militare, similare intervențiilor sale anterioare în Nagorno Karabah și Libia, după ce l-a acuzat de comiterea de atrocități împotriva Palestinei și Libanului, cum numește el operațiunile contra teroriștilor Hamas și Hezbollah, care au măcelărit mii de civili israelieni, potrivit The Jerusalem Post.

„Rețeaua de genocid pătată de sânge continuă să ucidă copii, femei și civili nevinovați fără nicio regulă sau principiu, ignorând tot felul de valori umane”, a susținu Erdogan la Conferința Internațională a Partidelor Politice din Asia de la Istanbul.

„În ciuda armistițiului, Israelul a forțat 1,2 milioane de libanezi să-și părăsească locuințele din cauza atacurilor asupra așezărilor civile”, a mai afirmat Erdogan, deși atât Israelul, cât și Statele Unite, au respins afirmațiile conform cărora Libanul, de unde teroriștii Hezbollah, susținuți de dictatura islamistă de la Teheran, atacă localități israelienem ar fi inclus în actualul armistițiu cu Iranul.

Erdogan a mai spus că acțiunile israeliene ar fi „barbare”, citând în același timp o lege adoptată recent de Knesset pentru a aproba pedepsele cu moartea împotriva teroriștilor, despre care liderul turc susține că ar fi destinată „doar prizonierilor palestinieni”.

Când a răspuns reporterilor, Erdogan și-a intensificat retorica agresivă și mai mult, sugerând că Ankara ar putea alege să se implice în acțiuni militare contra Israelului.

„Trebuie să fim puternici pentru a împiedica Israelul să facă asta Palestinei”, a spus Erdogan.

„Așa cum am intrat în Karabah, așa cum am intrat în Libia, vom face același lucru și cu ei”, a declarat el.

„Nu există nimic care să ne împiedice să facem asta. Trebuie doar să fim puternici pentru a putea face acești pași.”

Retorica dură a lui Erdogan face parte din narațiunea sa continuă de a poziționa Turcia ca un apărător ferm al drepturilor palestinienilor.

Ca răspuns la comentariile sale, ministrul Patrimoniului din Israel, Amichai Eliyahu (Otzma Yehudit), a condamnat aspru remarcile și poziția exagerată a lui Erdogan și l-a acuzat pe liderul turc de ipocrizie, menționând istoricul Turciei de agresiune teritorială în Cipru și tratamentul aplicat minorităților, în special kurzilor.

„Turcia, care a cucerit Ciprul de Nord și controlează teritoriile kurde din est, îndrăznește să ne țină lecții despre moralitate. Turcia, care și-a construit economia pe genocidul armean, îndrăznește să ne acuze de genocid. Turcia, care impune islamizarea prin forță, îndrăznește să vorbească despre drepturile omului”, a declarat Eliyahu într-un comunicat.

„Ipocritul Erdogan nu impresionează pe nimeni cu acest circ actual”, a continuat el, descriindu-l pe președintele turc drept un „dictator megaloman” cu „ambiții imperialiste” care se vede „un sultan otoman, în timp ce nu este mai mult decât un tiran patetic al unei țări cu o economie în colaps și o democrație moartă”.

Remarcile lui Eliyahu au mers mai departe decât simpla critică la adresa lui Erdogan, arătând că era timpul ca Israelul și Turcia să „închidă acest capitol trist al relațiilor” și promițând să prezinte guvernului israelian o propunere de a rupe complet legăturile diplomatice cu Turcia.

În postarea sa, Eliyahu a distribuit ceea ce pare a fi o imagine editată cu inteligență artificială care îl înfățișează pe premierul Benjamin Netanyahu plantând un steag israelian pe Muntele Templului din Ierusalim, în timp ce Erdogan este arătat aplecat la picioarele lui Netanyahu, posibil făcând referire la declarațiile controversate din trecut ale lui Erdogan, care afirmau că Ierusalimul aparține Turciei.

Schimbul de replici aprinse vine după ce un tribunal turc a decis vineri să-l pună sub acuzare pe Netanyahu și pe alți 35 de oficiali israelieni, inclusiv pe ministrul Apărării, Israel Katz, și pe ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, pentru rolul lor în interceptarea navală a flotilei „Sumud” din Gaza din octombrie 2025. Procurorul-șef al Istanbulului i-a acuzat pe cei puși sub acuzare că au fost implicați într-o operațiune militară împotriva civililor în apele internaționale.

Participanții la flotilă, inclusiv activiști de extremă stânga și radicali ecologiști precum Greta Thunberg, au fost reținuți de autoritățile israeliene, iar consecințele au dus la decizia Turciei de a emite mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și alții.

Acest rechizitoriu, care solicită pedepse lungi cu închisoarea pentru cei implicați în interceptarea flotilei, a escaladat tensiunile. Guvernul lui Erdogan susține că respectă dreptul internațional prin tragerea la răspundere a oficialilor israelieni, în timp ce oficialii israelieni, inclusiv Netanyahu și Katz, au răspuns etichetându-l pe Erdogan drept un „tigru de hârtie” și acuzându-l de ipocrizie și complicitate la conflictele regionale.

Netanyahu, Katz și Ben-Gvir au răspuns cu toții la rechizitoriu sâmbătă în postări separate pe X, Netanyahu acuzându-l pe Erdogan că „și-a masacrat propriii cetățeni kurzi”, iar Ben-Gvir postând: „Erdogan, înțelegi engleza? F... you!”.

Ministerul de Externe al Turciei a răspuns la postările respective acuzându-l pe Netanyahu că este „Hitler-ul timpurilor noastre”.