Greta Thunberg, amendată și interzisă în Veneția după un nou gest de vandalism

Activista ecologistă extremistă Greta Thunberg a fost amendată și i s-a interzis accesul în Veneția după ce gruparea Extinction Rebellion a colorat Canal Grande (Canalul Mare) în verde, potrivit poliției locale. Acțiunea radicalilor ecologiști a coincis cu conferința COP30 privind clima și s-a desfășurat în zece orașe din Italia.

Greta Thunberg a primit o interdicție de 48 de ore de a intra în Veneția după ce s-a alăturat protestatarilor „Extinction Rebellion” la vopsirea Canal Grande în verde aprins, potrivit unor rapoarte.

Ecologista extremistă din Suedia, în vârstă de 22 de ani, a fost, de asemenea, amendată cu 172 de dolari, alături de alți 35 de manifestanți implicați în acțiune, potrivit The Telegraph.

Extinction Rebellion a susținut că vopseaua utilizată a fost un trasor fluorescent, netoxic, utilizat în mod obișnuit în studiile de mediu, cum ar fi urmărirea fluxurilor de apă sau monitorizarea scurgerilor. Grupul ar fi insistat că vopseaua nu reprezintă nicio amenințare ecologică.

Grupul a susținut, de asemenea, că acțiunea a fost concepută pentru a „atrage atenția asupra efectelor masive ale colapsului climatic” și a susținut că Veneția se numără printre cele mai vulnerabile orașe din Europa din cauza creșterii nivelului mării și a inundațiilor din ce în ce mai frecvente.

Protestul extremiștilor ecologiști conduși de Greta Thunberg a avut loc chiar în momentul în care s-a încheiat conferința ONU privind clima COP30 în Brazilia, Extinction Rebellion coordonând acțiuni în zece orașe italiene.

Acestea au inclus vopsirea fântânilor din Genova și Padova și înverzirea râurilor din Torino, Bologna și Taranto.

Ecologiștii radicali au atârnat un banner „Stop Ecocidului” de emblematicul Pod Rialto din Veneția, în timp ce un flash-mob de protestatari îmbrăcați în voaluri roșii se deplasa prin mulțimile dense de turiști.

Guvernatorul provinciei Veneto, Luca Zaia, a declarat că acțiunea lui Thunberg și a organizației Extinction Rebellion a fost „un gest care riscă să aibă consecințe asupra mediului”.

Zaia a criticat, de asemenea, acțiunea drept „un act lipsit de respect față de orașul nostru, istoria și fragilitatea sa”.

Extremiștii ecologiști de la Extinction Rebellion au atacat guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni pentru că s-a opus unor măsurilor climatice și mai radicale decât cele din prezent la evenimentul brazilian COP30.