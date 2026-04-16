Proces împotriva Bloomberg. Un manager, acuzat că a trimis mesaje explicite unui subordonat

Un manager al Bloomberg L.P. este acuzat într-un proces intentat la New York că ar fi trimis mesaje sexuale explicite unui subordonat prin sistemul intern de comunicare al companiei, în timp ce conducerea ar fi ignorat plângerile, potrivit documentelor depuse în instanță, potrivit The New York Post.

Potrivit acțiunii în justiție depuse pe 13 aprilie la Curtea Supremă a statului New York, în Manhattan, Charles Kyle O’Rourke, account manager angajat din 2019, susține că a fost supus în mod repetat unor comportamente de hărțuire sexuală din partea unui manager superior, identificat în documente drept Peter Elliot.

Reclamantul afirmă că, în februarie 2025, managerul i-ar fi transmis mesaje cu conținut explicit prin sistemul intern de comunicare al companiei. Potrivit plângerii, aceste mesaje includeau referiri sexuale explicite și sugestii considerate ofensatoare și nedorite.

În documentele citate de presa internațională, se arată că mesajele ar fi fost trimise în timp ce O’Rourke își planifica o călătorie de serviciu, iar limbajul folosit ar fi fost nepotrivit și degradant. Reclamantul susține că aceste interacțiuni nu au fost izolate, ci parte a unui comportament repetat pe durata mai multor ani.

Conform plângerii, O’Rourke ar fi raportat comportamentul superiorului către conducerea companiei, însă nu ar fi fost luate măsuri disciplinare. Documentele susțin că hărțuirea ar fi continuat chiar și după sesizările oficiale.

Procesul mai afirmă că mediul de lucru ar fi devenit „ostil”, iar lipsa intervenției din partea managementului ar fi agravat situația. În plus, compania este acuzată că nu a oferit sprijin adecvat în contextul deteriorării stării de sănătate mintală a reclamantulu

Pe lângă acuzațiile de hărțuire sexuală, O’Rourke susține că, după ce a semnalat problemele, ar fi fost supus unor măsuri de represalii. În plângere este menționat și numele lui David LaPaglia, un alt manager care ar fi exercitat presiuni asupra reclamantului.

Potrivit documentelor, acesta ar fi impus un regim strict de monitorizare a activității, ar fi retras clienți din portofoliul lui O’Rourke și ar fi comunicat acestora că angajatul nu mai lucrează în companie. Reclamantul consideră aceste acțiuni parte a unei strategii menite să îl determine să demisioneze.

Ulterior, în august 2025, O’Rourke ar fi intrat în concediu medical, invocând impactul asupra sănătății sale.

Acțiunea în justiție include șase capete de acuzare în baza legislației din statul și orașul New York, printre care: crearea unui mediu de lucru ostil, discriminare pe criterii de sex și dizabilitate, represalii și încălcarea legislației privind avertizorii de integritate.

Reclamantul solicită despăgubiri compensatorii și punitive, acoperirea cheltuielilor de judecată, precum și modificarea politicilor interne ale companiei privind raportarea și prevenirea hărțuirii.

Într-o reacție transmisă presei internaționale, un purtător de cuvânt al Bloomberg a declarat că firma a analizat acuzațiile și „este încrezătoare că acestea nu au merit”. Până în prezent, nici persoanele acuzate și nici reclamantul nu au oferit declarații publice suplimentare.

Cazul se înscrie într-un context mai larg de litigii privind hărțuirea la locul de muncă în Statele Unite, unde legislația locală, inclusiv New York State Human Rights Law, prevede responsabilitatea angajatorilor pentru comportamentul managerilor aflați în poziții de autoritate.

Procesul urmează să fie analizat de instanță, iar reclamantul a solicitat judecarea cauzei de către un juriu. Evoluția cazului ar putea avea implicații asupra modului în care companiile gestionează plângerile interne și politicile de conformitate în materie de conduită profesională.