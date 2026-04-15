Justiția SUA face un pas neașteptat în dosarele atacului de la Capitoliu. Condamnări-cheie ar putea fi anulate definitiv

Justiția SUA face un pas neașteptat în dosarele atacului de la Capitoliu. Condamnări-cheie ar putea fi anulate definitiv
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a solicitat anularea condamnărilor unor inculpați de prim rang implicați în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, marcând o schimbare semnificativă în gestionarea juridică a unuia dintre cele mai controversate episoade politice recente din SUA, potrivit Fox News.

Contextul deciziei DOJ: de la condamnări istorice la cereri de anulare

Potrivit documentelor depuse marți la Curtea de Apel de către guvernul american, procurorii federali au cerut anularea hotărârilor penale în cazul mai multor membri ai organizațiilor Oath Keepers și Proud Boys, condamnați anterior pentru conspirație sedițioasă – una dintre cele mai grave acuzații utilizate în acest dosar.

Într-unul dintre documente, procurorii din cadrul U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia au afirmat:

„În opinia ramurii executive, nu este în interesul justiției să continue urmărirea acestui caz sau a altor cazuri similare”.

Joe Biden, moment stânjenitor pe scenă la Syracuse University
Inspector-șef la ITM, demis după ce a fost văzut conducând un Lamborghini de 300.000 de euro

Această formulare reflectă o reevaluare instituțională a oportunității continuării acestor procese, în special în contextul deciziilor politice recente.

Legătura cu deciziile prezidențiale din 2025

Demersul DOJ vine după ce, la 20 ianuarie 2025, președintele Donald Trump a emis o proclamație prin care acomutat pedepsele cu închisoarea ale inculpaților la „timp deja executat”.

Această măsură a permis eliberarea lor fără executarea integrală a pedepselor stabilite inițial de instanțe. În continuarea acestei decizii, procurorii solicită acum anularea completă a condamnărilor și respingerea definitivă a acuzațiilor („with prejudice”), ceea ce ar împiedica redeschiderea cazurilor.

Cine sunt principalii inculpați vizați

Printre persoanele menționate în documentele oficiale se află lideri și membri ai unor grupări extremiste implicate în organizarea și desfășurarea violențelor din 6 ianuarie.

Un caz central este cel al lui Stewart Rhodes, fondatorul organizației Oath Keepers, condamnat anterior la 18 ani de închisoare. Procurorii au susținut în proces că acesta a coordonat un plan pentru a „se opune prin forță transferului legal al puterii prezidențiale” după alegerile din 2020.

Alți membri ai Oath Keepers incluși în cereri sunt Kelly Meggs, Kenneth Harrelson și Jessica Watkins.

Revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 Sursa foto, Arhiva EVZ

De asemenea, sunt vizați membri ai grupării Proud Boys, inclusiv Ethan Nordean, condamnat tot la 18 ani de închisoare, alături de Joseph Biggs și Zachary Rehl.

Un alt nume important este Dominic Pezzola, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost filmat spărgând o fereastră a Capitoliului cu un scut în timpul revoltei.

DOJ, dimensiunea cazului: peste 1.500 de inculpați

Atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a dus la una dintre cele mai ample investigații penale din istoria modernă a SUA. Peste 1.500 de persoane au fost arestate în legătură cu evenimentele din acea zi, conform datelor oficiale ale Departamentului de Justiție.

Inițial, autoritățile au tratat cazurile ca pe o amenințare majoră la adresa ordinii constituționale, iar acuzațiile de conspirație sedițioasă au fost considerate esențiale pentru stabilirea responsabilității liderilor grupărilor implicate.

Cum s-a schimbat Capitala în rău, după 1947. Anii în care nimic n-a mai fost de recunoscut
Schilodit de comuniști, Bucureștiul nu și-a mai revenit. Două capitale apropiate, care dau clasă la turism
Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e

