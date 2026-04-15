Justiția SUA face un pas neașteptat în dosarele atacului de la Capitoliu. Condamnări-cheie ar putea fi anulate definitiv

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a solicitat anularea condamnărilor unor inculpați de prim rang implicați în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, marcând o schimbare semnificativă în gestionarea juridică a unuia dintre cele mai controversate episoade politice recente din SUA, potrivit Fox News.

Potrivit documentelor depuse marți la Curtea de Apel de către guvernul american, procurorii federali au cerut anularea hotărârilor penale în cazul mai multor membri ai organizațiilor Oath Keepers și Proud Boys, condamnați anterior pentru conspirație sedițioasă – una dintre cele mai grave acuzații utilizate în acest dosar.

Într-unul dintre documente, procurorii din cadrul U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia au afirmat:

Această formulare reflectă o reevaluare instituțională a oportunității continuării acestor procese, în special în contextul deciziilor politice recente.

Demersul DOJ vine după ce, la 20 ianuarie 2025, președintele Donald Trump a emis o proclamație prin care acomutat pedepsele cu închisoarea ale inculpaților la „timp deja executat”.

Această măsură a permis eliberarea lor fără executarea integrală a pedepselor stabilite inițial de instanțe. În continuarea acestei decizii, procurorii solicită acum anularea completă a condamnărilor și respingerea definitivă a acuzațiilor („with prejudice”), ceea ce ar împiedica redeschiderea cazurilor.

Printre persoanele menționate în documentele oficiale se află lideri și membri ai unor grupări extremiste implicate în organizarea și desfășurarea violențelor din 6 ianuarie.

Un caz central este cel al lui Stewart Rhodes, fondatorul organizației Oath Keepers, condamnat anterior la 18 ani de închisoare. Procurorii au susținut în proces că acesta a coordonat un plan pentru a „se opune prin forță transferului legal al puterii prezidențiale” după alegerile din 2020.

Alți membri ai Oath Keepers incluși în cereri sunt Kelly Meggs, Kenneth Harrelson și Jessica Watkins.

De asemenea, sunt vizați membri ai grupării Proud Boys, inclusiv Ethan Nordean, condamnat tot la 18 ani de închisoare, alături de Joseph Biggs și Zachary Rehl.

Un alt nume important este Dominic Pezzola, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost filmat spărgând o fereastră a Capitoliului cu un scut în timpul revoltei.

Atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a dus la una dintre cele mai ample investigații penale din istoria modernă a SUA. Peste 1.500 de persoane au fost arestate în legătură cu evenimentele din acea zi, conform datelor oficiale ale Departamentului de Justiție.

Inițial, autoritățile au tratat cazurile ca pe o amenințare majoră la adresa ordinii constituționale, iar acuzațiile de conspirație sedițioasă au fost considerate esențiale pentru stabilirea responsabilității liderilor grupărilor implicate.