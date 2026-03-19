Tensiuni în Congresul SUA, după audierea oficialilor DOJ cu privire la cazul Epstein

Oficiali de rang înalt din cadrul Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA au participat miercuri la o audiere cu ușile închise în fața membrilor Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, în contextul investigației aflate în desfășurare privind cazul Jeffrey Epstein, potrivit Fox News.

Întâlnirea a avut loc pe fondul tensiunilor politice legate de modul în care autoritățile au gestionat publicarea documentelor asociate cazului.

Procurorul general Pam Bondi și adjunctul acesteia, Todd Blanche, au fost prezenți la Capitoliu pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor. Discuțiile s-au concentrat pe respectarea prevederilor din Epstein Files Transparency Act, act normativ care obligă autoritățile să facă publice documentele legate de anchetă.

Audierea a avut loc la o zi după ce președintele comisiei, James Comer, a emis o citație oficială pentru Pam Bondi, solicitând o depoziție sub jurământ programată pentru 14 aprilie.

După încheierea ședinței, Pam Bondi a afirmat că instituția pe care o conduce a respectat cadrul legal în procesul de publicare a documentelor. „Am făcut foarte clar că voi respecta legea și voi da curs citației”, a declarat aceasta.

Referindu-se la amploarea materialelor analizate, Bondi a precizat: „Am avut 30 de zile pentru a redacta și publica, conform legii, trei milioane de documente. Dacă le-ai suprapune, ar avea înălțimea Turnului Eiffel.”

Ea a adăugat că „nicio altă administrație nu a publicat documente — în timpul administrației Biden nu a fost publicat niciun document”, subliniind că echipa sa „a făcut tot posibilul pentru a respecta legea” și pentru a evita revictimizarea persoanelor implicate.

La rândul său, Todd Blanche a declarat:

„Am spus de la început că orice greșeli care ar fi fost făcute — și nu ar trebui să existe greșeli — au fost corectate imediat.”

Acesta a explicat că documentele au fost retrase și revizuite atunci când existau riscuri privind expunerea victimelor.

Audierea nu a fost lipsită de controverse. O parte dintre membrii democrați ai comisiei au părăsit întâlnirea, pe care au descris-o drept „falsă”.

În replică, Bondi a susținut că aceștia au avut posibilitatea de a adresa întrebări:

„Am fost acolo să răspundem la întrebări. Le-am oferit atât timp cât au dorit.”

În paralel, disputa politică continuă și în jurul gradului de transparență al Departamentului de Justiție. Congresmeni din ambele partide au pus sub semnul întrebării afirmația instituției potrivit căreia toate documentele relevante ar fi fost deja publicate.

Congresmena Nancy Mace a declarat că decizia de a emite citația a fost motivată de lipsa de conformare a DOJ:

„Am decis să cităm procurorul general pentru că Departamentul de Justiție nu a respectat legea. Ei susțin că toate documentele au fost publicate. Faptele arată altceva.”

Ancheta comisiei, care durează de mai multe luni, a inclus audieri și depoziții ale unor figuri politice și persoane apropiate de Epstein. Printre cei audiați se numără fostul președinte Bill Clinton, fostul secretar de stat Hillary Clinton, dar și alte persoane relevante pentru caz.

În acest context, cazul Epstein continuă să genereze dezbateri la nivel politic și instituțional, în special în ceea ce privește transparența și protecția victimelor.