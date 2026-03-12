Monden

Jeffrey Epstein ar fi avut un copil secret. Descoperirile bizare de la conacul său continuă

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Jeffrey Epstein ar fi avut în conacul său din Manhattan sculpturi bizare și fotografii misterioase, inclusiv imaginea unei femei blonde pe care el o considera „mama copilului său”, a povestit una dintre victime FBI-ului, potrivit New York Post.

Noi detalii despre Jeffrey Epstein

Victima, o tânără aspirantă la modeling, a povestit că a fost abuzată sexual de Epstein încă din 2005, când avea doar 16 ani. Ea a oferit aceste informații autorităților în ianuarie 2020, la cinci luni după sinuciderea miliardarului în celula sa de închisoare.

Fosta proprietate a lui Epstein

Fosta proprietate a lui Epstein. Sursa foto Captură video

„Epstein spunea că femeia din fotografie era mama copilului său”, a declarat victima. Fotografia era amplasată într-o cameră a conacului de pe Upper East Side, alături de o pictură mare reprezentând o femeie goală. Camera era mobilată cu un dulap din lemn plin cu obiecte, un scaun pliant și un cărucior cu prosoape albastre.

Sculptura bizară a femeii perfecte

Într-o altă încăpere, Epstein ar fi vut o sculptură albastră a unui bust de femeie fără cap, brațe sau picioare. Victima a explicat că Epstein susținea că această statuetă reprezenta „femeia perfectă” și că „soțul ei avea să fie foarte norocos”.

Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și Casey Wasserman

Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și Casey Wasserman. Sursa foto: X.com

Deși fratele lui Epstein a negat că miliardarul ar fi avut vreodată copii, alte documente DOJ sugerează contrariul. Într-un email din 21 septembrie 2011, fosta soție a lui Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, îl felicită pe Epstein pentru un „băiat”, deși el fusese deja condamnat pentru abuz asupra unei minore.

Ultima iubită cunoscută a lui Epstein a fost Karyna Shuliak. Miliardarul intenționa să îi lase insula privată, 50 de milioane de dolari și conacul său din Upper East Side. Testamentul său a fost semnat pe 8 august 2019, la doar două zile înainte de moartea sa în celula de închisoare.

Percheziții la Zorro Ranch

Recent s-au făcut percheziții și la Zorro Ranch, o altă proprietate a miliardarului. El ar fi plănuit să folosească proprietatea ca un fel de „fabrică de copii” pentru a produce ceea ce considera el oameni „perfecți”.

Acolo, Epstein ar fi îngropat acolo mai multe victime , ar fi filmat materiale de pornografie infantilă și ar fi creat un labirint bizar în grădină.

