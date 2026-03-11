Doi apropiați lui Jeffrey Epstein continuă să administreze averea pedofilului

După moartea controversată a lui Jeffrey Epstein, doi dintre consilierii săi cei mai apropiați continuă să dețină controlul asupra finanțelor și informațiilor sensibile ale acestuia. Aceștia gestionează fondurile rămase și au acces la detalii despre rețeaua de contacte și afaceri legate de Epstein, informează BBC.

Atunci când FBI a descins la conacul lui Jeffrey Epstein din New York în iulie 2019, în ziua arestării sale pentru trafic sexual de minori, agenții au deschis un seif în căutarea diamantelor, sumelor mari de bani, pașapoartelor, CD-urilor și hard disk-urilor.

Problemele legate de mandat au împiedicat însă agenții să plece cu obiectele. La întoarcerea, de data aceasta, cu un mandat, seiful fusese deja golit, potrivit documentelor FBI.

Investigația arată că Richard Kahn,contabilul și administratorul conacului din 2005, le-ar fi cerut angajaților să împacheteze două valize cu conținutul seifului și să le ducă acasă.

Ulterior, FBI a discutat cu avocatul lui Kahn, iar acesta a acceptat să predea valizele intacte, însă a refuzat ca agenții să vină la domiciliul său și nu a dezvăluit cine a dat ordinul scoaterii obiectelor. Actualul avocat al lui Kahn a declarat pentru BBC News că clientul său a cooperat integral cu solicitările FBI.

Richard Kahn și Darren Indyke sunt singurii executori testamentari ai averii acestuia, controlând întreaga moștenire. Deși numele lor nu sunt cunoscute, ei administrează acum despăgubirile pentru supraviețuitori și accesul la documentele păstrate de moștenitorii lui Epstein, unele dintre acestea fiind eliberate la cererea Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților.

În ancheta privind rețeaua lui Jeffrey Epstein, comisia Congresului a emis citații pentru doi dintre apropiații săi. Bradley Kahn va depune mărturie miercuri, 11 martie, în timp ce Richard Indyke este așteptat joi, 19 martie. Mai mult, surse apropiate anchetelor sugerează că rolul celor doi bărbați în viața lui Epstein continuă chiar și după moartea acestuia.

În august 2019, cu doar două zile înainte ca Epstein să moară în închisoare, în așteptarea procesului pentru trafic sexual cu minori, acesta i-a numit pe Indyke și Kahn co-executori testamentari. Testamentul său revizuit prevedea transferul întregii averi într-un trust denumit după anul nașterii lui Epstein, administrat de avocat și contabil.

În calitate de executori testamentari, Indyke și Kahn au stabilit pachete de compensații pentru supraviețuitori, impunând totodată clauze care să împiedice acțiuni legale viitoare împotriva lor personal. Alte cereri rămân încă în procedură. Ca beneficiari ai trustului, cei doi ar putea primi zeci de milioane de dolari după soluționarea tuturor creanțelor.

Estimările privind averea lui Epstein variază, dar un calcul al firmei de avocatură Edwards Henderson, care reprezintă mai mulți supraviețuitori, sugerează o valoare de aproximativ 635 de milioane de dolari (475 de milioane de lire sterline) la momentul decesului.

Una dintre femeile abuzate, care a solicitat anonimatul, a declarat pentru BBC că Indyke și Kahn trebuie să clarifice ce știau despre „operațiunea” lui Epstein. „Jeffrey era doar un om. Nu ar fi putut să gestioneze totul singur”, a spus ea. „Întotdeauna spunem: urmărește banii. Dacă urmărești banii, poți înțelege cum a funcționat această rețea.”

Documentele depuse în instanță arată că Indyke și Kahn „aveau autoritate de semnătură asupra aproape tuturor conturilor deținute de Epstein”, ceea ce le permitea să efectueze tranzacții financiare. Mai mult, potrivit dosarului, aceștia au avut roluri de conducere în mai multe companii ale lui Epstein, dintre care unele ar fi existat exclusiv pentru a facilita presupusele sale operațiuni de trafic sexual.

Avocatul lui Kahn a respins acuzațiile, susținând că „nu există nicio bază pentru astfel de afirmații” și că afacerile clientului său „erau entități care declarau impozite și ale căror proprietăți nu au fost niciodată ascunse”.

Unul dintre conturile bancare ale unei companii de design, conform documentelor instanței, a fost alimentat integral cu fonduri transferate din conturile personale ale lui Epstein. În proces se susține că proprietara firmei de design era, teoretic, o femeie abuzată de Epstein și plătită prin intermediul companiei.

De asemenea, documentele arată că o altă persoană de pe statul de plată al companiei fusese înscrisă de Kahn ca designer, deși alte documente indicau că avea o ocupație complet diferită, sugerând lipsa unui motiv legitim pentru plata salariului.

Documentele depuse mai susțin că Indyke și Kahn ar fi folosit o altă companie a lui Epstein, înregistrată în Insulele Virgine Americane, pentru a emite cecuri de 300.000 de dolari, fie pe numele tinerelor femei, fie pe cel al unui avocat specializat în imigrare care ajuta femeile traficate să rămână în SUA.

Documentele depuse în instanța din Insulele Virgine Americane indică, însă, că avocatul Marc Indyke ar fi efectuat retrageri repetate de numerar, aparent pentru a furniza fonduri lui Epstein fără a activa obligațiile bancare de raportare. Victimele abuzate sexual de Epstein au susținut că acesta folosea numerarul pentru a le plăti pe ele și pe cei care recrutau alte victime.

Într-un caz concret, Indyke a dus două cecuri la o bancă din New York, pentru a retrage numerar 7.500 de dolari dintr-un cont personal al lui Epstein și 4.000 de dolari din contul său de afaceri. Documentele arată că a încercat să încaseze unul imediat și a planificat să încaseze al doilea a doua zi „pentru a evita hârțogăraia”.

Pe parcursul a doi ani, Indyke a încasat cecuri de 45 de ori folosind alt cont personal al lui Epstein, retrăgând suma maximă permisă de 7.500 de dolari la fiecare tranzacție, conform datelor instanței. În plus, au fost înregistrate 97 de retrageri separate de 1.000 de dolari în mai puțin de un an de la un bancomat situat aproape de biroul său, fără ca documentele să specifice cine a efectuat retragerile.

Ancheta mai arată că atât Indyke, cât și Kahn „au beneficiat substanțial de relația lor cu Epstein”. Între 2011 și 2019, Indyke a primit 16 milioane de dolari, iar Kahn 10 milioane de dolari de la Epstein și companiile acestuia, inclusiv împrumuturi ce, conform testamentului, urmau să fie „iertate”. Sumele sunt considerate de procurori ca indicii ale „naturii ilicite a muncii” desfășurate de cei doi.

Avocatul lui Indyke, Daniel Weiner, a respins toate acuzațiile: „Domnii Indyke și Kahn neagă toate aceste afirmații, inclusiv orice presupusă culpă, răspundere, abateri sau daune.”

Un document din arhivele lui Epstein, care pare să fie testamentul său, menționează că cei doi executori testamentari au dreptul la o compensație anuală de 250.000 de dolari și la plata onorariilor lor avocațiale din avere. Totuși, Ruzumna a precizat pentru BBC News că testamentul „prevede o plată unică de 250.000 de dolari pentru administrarea averii”.

Avocatul lui Indyke a adăugat că executorii „nu au acționat niciodată în interes propriu, prioritar față de îndatoririle lor ca co-executori și continuă să administreze averea în deplină conformitate cu legislația în vigoare.”

În anul 2020, cei doi co-executori testamentari ai averii lui Jeffrey Epstein, Richard Kahn și Darren Indyke, au acceptat înființarea programului Epstein Victims’ Compensation Program. Inițiativa a oferit supraviețuitoarelor posibilitatea de a primi compensații financiare pentru abuzurile suferite. Pentru a garanta că solicitările victimelor sunt evaluate fără influența moștenitorilor lui Epstein, programul a fost gestionat de un administrator independent.

Numărul solicitărilor depuse a depășit cu mult estimările inițiale. Documentele din instanță arată că 136 de femei au primit, în total, 121 de milioane de dolari din averea fostului finanțator. Alte 59 de cereri formulate de supraviețuitoare au fost, de asemenea, soluționate, valoarea totală a compensațiilor acordate în aceste cazuri ridicându-se la 48 de milioane de dolari.

Aceleași documente judiciare indică faptul că Indyke și Kahn ar fi aprobat eliberarea unor fonduri din avere pentru acoperirea onorariilor și costurilor avocaților altor persoane asociate cu Epstein. Cei doi însă resping însă acuzațiile.

Un document depus în instanță luna trecută arată, de asemenea, că moștenitorii lui Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari unor supraviețuitoare care au refuzat să participe la programul de compensare și au ales să îi dea în judecată personal pe Indyke și Kahn. Reclamantele susțin că cei doi ar fi contribuit la facilitarea rețelei de trafic sexual a finanțatorului și că ar fi pus „banii și puterea înaintea respectării legii”.