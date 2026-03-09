Prințesele Beatrice și Eugenie, plăți secrete de 100.000 de lire sterline de la un miliardar

Fostul prinț Andrew, în vârstă de 66 de ani, ar fi făcut presiuni pentru ca fiicele sale să primească în mod discret câte 100.000 de lire sterline de la un miliardar pe care îl sprijinea în perioada în care ocupa funcția de trimis comercial al Marii Britanii, potrivit The Sun.

Informația apare într-un e-mail care a ajuns în posesia publicației Mail on Sunday, document ce sugerează existența unor plăți confidențiale destinate celor două fiice ale sale. Mesajul indică faptul că solicitarea ar fi fost formulată chiar de Andrew Mountbatten-Windsor în contextul relațiilor sale cu acel om de afaceri.

Andrew a purtat discuții cu Jonathan Rowland, fiul prietenului său, David Rowland, privind plățile acordate prințeselor Beatrice și Eugenie. Surse apropiate cazului susțin că, în iunie 2011, fiecare dintre ele ar fi primit câte 50.000 de lire sterline.

În același context, fostul duce de York, aflat între timp în dizgrație, ar fi urmat să primească un total de 300.000 de lire sterline de la David Rowland. Momentan, nu există confirmări clare dacă aceste sume au fost efectiv plătite, ceea ce a determinat parlamentarii să solicite clarificări.

Paralel, o organizație caritabilă implicată în combaterea traficului de persoane și a sclaviei a anunțat încetarea colaborării cu Eugenie, ștergând orice referire la aceasta de pe site-ul oficial. Decizia a survenit după ce e-mailuri publicate de Departamentul de Justiție al SUA au evidențiat legături apropiate între tatăl ei și controversatul financier Jeffrey Epstein.

De asemenea, fiica cea mică a lui Andrew, Prințesa Eugenie de York, nu mai este șefa organizației Anti-Slavery International, cea mai veche instituție dedicată drepturilor omului din lume.

Organizația, cunoscută pentru lupta sa împotriva sclaviei moderne, a apreciat în trecut implicarea Eugeniei, subliniind contribuția ei „în general, alături de liderii în eforturile împotriva sclaviei moderne”.

Printr-un comunicat oficial, organizația a precizat: „După șapte ani, patronajul nostru din partea ASR Prințesa Eugenie de York a luat sfârșit. Îi mulțumim foarte mult pentru sprijinul oferit Anti-Slavery International și sperăm ca eforturile sale să continue pentru a pune capăt sclaviei și a aduce libertate tuturor.”

Sursele oficiale confirmă că nu există vreo legătură sau suspiciune privind abateri din partea Eugeniei, a surorii sale Beatrice sau a mamei lor, Sarah Ferguson, în contextul controversat legat de regretatul finanțator Jeffrey Epstein.

După ani în care au încercat să păstreze o prezență publică discretă și să evite controversele ce au afectat imaginea familiei lor, prințesele Beatrice și Eugenie se confruntă din nou cu repercusiuni din cauza tatălui lor. Surse din presa britanică sugerează că fiicele prințului Andrew ar putea fi excluse de la Royal Ascot, unul dintre cele mai prestigioase evenimente sociale asociate Casei Regale britanice.

Royal Ascot nu este doar o cursă de cai de renume mondial, ci și un simbol al tradiției și al statutului regal. Participarea membrilor familiei regale la eveniment este o rutină bine stabilită, iar invitațiile sunt strict controlate de Palatul Buckingham. În acest context, absența prințeselor Beatrice și Eugenie din lista invitaților a stârnit atenția observatorilor monarhiei.

Decizia este legată de controversele care continuă să umbrească familia lor, în mod special din cauza tatăl lor, Andrew, care rămâne una dintre cele mai controversate figuri din monarhia britanică, după implicarea sa în scandalul legat de finanțatorul american Jeffrey Epstein.