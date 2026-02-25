Harry și Meghan sar în ajutorul prințeselor Beatrice și Eugenie. Ofertă care ar putea „dărâma familia regală”

O nouă mișcare venită din partea Prințul Harry și a soției sale, Meghan Markle, readuce în prim-plan tensiunile mocnite din interiorul familiei regale britanice. Potrivit unor surse apropiate cercului regal, cei doi ar fi dispuși să întindă o mână de ajutor prințeselor Beatrice și Eugenie, gest care ar putea „dărâma întreaga Familie Regală”, informează Express.

Tensiunile din jurul familiei regale britanice par departe de a se fi stins. În acest context delicat, Prince Harry și Meghan Markle ar fi decis să le fie aproape verișoarelor lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, după ce familia acestora a fost din nou aruncată în centrul unui scandal public.

Surse apropiate susțin că Ducele și Ducesa de Sussex ar fi dispuși să le ofere sprijin surorilor, inclusiv prin facilitarea unor apariții sau proiecte media care să le permită acestora să-și prezinte propria perspectivă asupra evenimentelor recente. O astfel de mișcare, spun comentatorii regali, ar putea avea consecințe majore și ar risca să zdruncine și mai mult echilibrul deja fragil din interiorul Casei Regale.

Situația vine pe fondul reaprinderii controversei legate de Andrew și de fosta sa soție, Sarah Ferguson. Cei doi s-au confruntat cu un nou val de critici după apariția unor documente desecretizate de către Departamentul de Justiție al SUA, în care sunt menționate legături cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Pentru Beatrice și Eugenie, contextul este unul sensibil, fiind puse în situația de a gestiona situația în urma controverselor care îi vizează pe părinții lor. Rămâne de văzut dacă eventualul sprijin venit din partea lui Harry și Meghan se va materializa într-un demers public sau dacă familia regală va încerca să gestioneze discret un nou episod dificil al Casei Regale britanice.

Declinul lor public a atins un punct critic săptămâna trecută, când Andrew a fost reținut de poliție, fiind suspectat de nereguli legate de perioada în care a ocupat funcția de reprezentant comercial al Marii Britanii. Reamintim faptul că după 11 ore de audieri, acesta a fost eliberat.

Menționarea numelui său în documentele asociate cu Jeffrey Epstein nu echivalează, în sine, cu dovada unei infracțiuni. Andrew a respins constant acuzațiile de ilegalitate, iar fosta sa soție, Sarah Ferguson, a condamnat public faptele lui Epstein.

Între timp, fiicele lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, au ales să rămână în afara luminii reflectoarelor. Cele două s-au concentrat pe inițiativele și carierele personale, evitând să comenteze controversele care îi vizează pe părinții lor.

Pe acest fundal tensionat, surse apropiate susțin că Prințul Harry și Meghan Markle, care au oferit în 2021 un interviu exploziv realizat de Oprah Winfrey, la scurt timp după retragerea lor din Familia Regală, ar considera că un demers similar pentru surori ar fi o mișcare inspirată.

Un nou scandal se arată la orizont, după ce o sursă citată de revista Closer a dezvăluit că Meghan Markle și Prince Harry le-ar încuraja pe Beatrice și Eugenie să își facă publică propria versiune asupra evenimentelor care au marcat relațiile din interiorul Casei Regale.

Potrivit informațiilor apărute, ducii de Sussex ar considera că o astfel de inițiativă ar fi nu doar oportună, ci și necesară, oferindu-le celor două prințese șansa de a clarifica cât de apropiată a fost relația părinților lor cu Harry de-a lungul anilor.

Mai mult, aceeași sursă susține că Meghan și Harry s-ar fi oferit să le faciliteze contactul cu editori și agenți literari capabili să intermedieze un eventual contract avantajos. Un asemenea demers s-ar putea transforma într-un succes financiar considerabil pentru ambele surori.

Cu toate acestea, perspectiva publicării unor memorii pare să fie privită cu reținere de Beatrice și Eugenie. Inițiativa este descrisă drept una „descurajantă”, existând temeri că un astfel de pas ar putea zdruncina și mai mult echilibrul fragil al monarhiei britanice.

Decizia finală le aparține în totalitate, iar momentul este unul de cotitură, cel puțin în ceea ce privește ideea unei cărți autobiografice. Cele două prințese ar fi dornice să lase în urmă tensiunile și să își continue viața departe de controverse, însă presiunea trecutului și a asocierilor constante cu scandalurile regale continuă să apese.

Sursele apropiate susțin că, dacă își doresc cu adevărat stabilitate pentru propriile familii, Beatrice și Eugenie ar putea fi nevoite să își asume un demers incomod: acela de a vorbi deschis și de a-și spune, în sfârșit, povestea în propriile cuvinte.