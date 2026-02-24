Lordul Peter Mandelson, eliberat pe cauțiune după arestarea în scandalul Epstein

Lordul Peter Mandelson a fost eliberat pe cauțiune, a anunțat Metropolitan Police, la câteva ore după ce a fost arestat luni sub suspiciunea de abatere în funcție publică, potrivit BBC.

Informația a fost confirmată de autorități, care au precizat că investigația este în desfășurare. BBC a relatat că l-a văzut pe Mandelson revenind la domiciliul său din Londra în jurul orei 02:00 GMT.

Metropolitan Police a transmis că „un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost eliberat pe cauțiune, în așteptarea continuării investigațiilor”. Lord Peter Mandelson a fost arestat la o adresă din Camden, nordul Londrei, și dus la o secție de poliție pentru audieri.

Potrivit declarației oficiale, arestarea a avut loc după executarea unor mandate de percheziție la două adrese din Wiltshire și Camden.

Ancheta a fost deschisă la începutul acestei luni, în urma unor acuzații potrivit cărora, în perioada în care ocupa funcția de ministru, Mandelson ar fi transmis informații guvernamentale sensibile către Jeffrey Epstein.

Autoritățile britanice nu au oferit detalii suplimentare despre natura exactă a probelor analizate, menționând doar că „consultările dintre poliție și Crown Prosecution Service sunt în curs”.

Acuzațiile la adresa lui Mandelson au apărut după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat, luna trecută, un set de documente care includeau schimburi de e-mailuri între acesta și Epstein.

Un mesaj electronic din 2009 pare să indice că Mandelson ar fi transmis o evaluare realizată de un consilier al fostului prim-ministru

Gordon Brown referitoare la măsuri de politică publică, inclusiv un „plan de vânzare a activelor”.

În alte corespondențe, Mandelson ar fi discutat despre o posibilă taxă pe bonusurile bancherilor și ar fi confirmat un pachet de salvare pentru zona euro, cu o zi înainte ca acesta să fie anunțat oficial în 2010.

BBC notează că poziția lui Mandelson, potrivit unor surse apropiate, este că „nu a acționat în niciun mod criminal” și că nu ar fi fost motivat de câștiguri financiare.

Familia regretatei Virginia Giuffre, care l-a acuzat pe Andrew Mountbatten-Windsor de abuz sexual – acuzații negate constant de acesta – a reacționat după arestare. Într-un comunicat, Sky și Amanda Roberts au declarat:

„Lăudăm autoritățile britanice pentru că au luat măsuri semnificative și au tratat dosarele Epstein cu urgența pe care o cer”.

Aceleași surse au adăugat:

„Contrastul cu inacțiunea continuă din Statele Unite este de necontestat. Supraviețuitorii merită transparență, investigații rapide și justiție reală, indiferent cine este implicat”.

În plan politic intern, liderul conservator Kemi Badenoch a afirmat că arestarea reprezintă „momentul definitoriu al mandatului lui Sir Keir Starmer”.

Badenoch a declarat:

„Imaginea omului pe care l-a numit în cea mai înaltă funcție diplomatică fiind arestat de poliție este una care va rămâne cu noi mult timp”.

La rândul său, Darren Jones, secretar-șef la Trezorerie, le-a spus parlamentarilor că documentele referitoare la întrebările suplimentare formulate de Downing Street în procesul de verificare nu vor fi incluse în primul set de materiale publicate, invocând „interesul Metropolitan Police pentru acest document”.

Lord Mandelson a devenit ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite în februarie 2025, însă a fost demis în septembrie, după ce Downing Street a anunțat că au apărut „noi informații privind amploarea relației sale cu Epstein”.

Mandelson și-a început activitatea în cadrul Partidului Laburist în anii 1980, fiind considerat una dintre figurile centrale ale mișcării New Labour și un apropiat colaborator al fostului premier Tony Blair.

Guvernul britanic a anunțat că intenționează să publice primele documente legate de numirea sa „la începutul lunii martie”, menționând că procesul va continua în consultare cu autoritățile judiciare.