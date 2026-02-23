Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, arestat în cadrul anchetei Epstein, sub suspiciunea de abuz în serviciu

Fostul ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost arestat luni, 23 februarie 2026, sub suspiciunea de abuz în serviciu public, anunță Poliția Metropolitană din Londra, potrvit CNN.

Autoritățile au precizat că Mandelson a fost reținut la o adresă din Camden și dus la secția de poliție pentru interogatoriu. Arestarea survine după efectuarea unor percheziții la două proprietăți ale fostului politician, situate în Wiltshire și Camden.

Arestarea lui Mandelson are legătură cu noi documente apărute în ancheta legată de Jeffrey Epstein. Conform surselor, fostul politician ar fi transmis informații sensibile de natură economică către Epstein în perioada în care deținea funcția de ministru pentru afaceri economice în Guvernul britanic. Poliția subliniază că nu este vorba de acuzații de natură sexuală, ci de potențial abuz de putere în exercitarea atribuțiilor oficiale.

În urmă cu câteva săptămâni, Mandelson și-a dat demisia din Partidul Laburist și a părăsit Camera Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic, ca urmare a dezvăluirilor legate de corespondența sa cu Epstein. În septembrie 2025, el fusese eliberat din funcția de ambasador de către premierul Keir Starmer, după ce documentele publicate arătau că Mandelson îl considera pe Epstein „cel mai bun prieten” într-o notă scrisă de mână pentru ziua de naștere a acestuia.

Scandalul legat de Mandelson a generat tensiuni la vârful Partidului Laburist și a provocat demisia unor consilieri apropiați premierului. Oficialii partidului au fost nevoiți să răspundă întrebărilor privind cunoștințele premierului Starmer despre relația apropiată dintre Mandelson și Epstein în momentul numirii acestuia ca ambasador.

Peter Mandelson este cunoscut în cercurile politice britanice drept „Prințul Întunericului”, pentru abilitatea sa de a manevra cu succes în jocul politic.

În anii 1980, el a condus departamentul de comunicare al Partidului Laburist și a contribuit la transformarea acestuia în proiectul „New Labour”, orientat spre politici economice prietenoase cu piața, care a dus la victoria zdrobitoare din 1997 sub conducerea lui Tony Blair.

Fapta de „abuz în serviciu public” este dificil de dovedit în conformitate cu legislația britanică. Potrivit Serviciului de Procuratură al Coroanei, infracțiunea presupune un abuz grav, intenționat, sau neglijență a atribuțiilor deținute de oficialul public, fără scuză rezonabilă. Trebuie demonstrat că acțiunea a fost comisă cu bună știință sau cu indiferență față de legalitate.

În prezent, Peter Mandelson se află în custodia poliției pentru interogatoriu. Nu au fost anunțate oficial acuzații, însă investigațiile continuă, iar documentele referitoare la numirea sa ca ambasador urmează să fie analizate de autorități. Ancheta se concentrează asupra modului în care oficialii publici au gestionat informații sensibile și relațiile cu persoane controversate precum Jeffrey Epstein.

Arestarea lui Mandelson urmează unei serii de acțiuni legale în cadrul anchetei privind Epstein în Regatul Unit. Săptămâna trecută, Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai tânăr al regelui Charles al III-lea, a fost arestat sub aceleași suspiciuni, devenind primul membru al familiei regale britanice reținut în epoca modernă.

Acesta a fost eliberat sub supraveghere după ce a petrecut zece ore la secția de poliție, ancheta vizând posibila divulgare de informații confidențiale către Epstein în perioada în care a fost trimis special britanic pentru comerț.