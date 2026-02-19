Autoritățile franceze lansează investigații majore după publicarea documentelor Epstein

Procurorii din Paris au anunțat deschiderea a două noi investigații privind posibile infracțiuni de natură sexuală și fapte de natură financiară în legătură cu Jeffrey Epstein, potrivit Associated Press.

Autoritățile franceze au făcut apel către eventualele victime să se prezinte în fața anchetatorilor, în contextul publicării recente a unor volume extinse de documente de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Procurorul Parisului, Laurence Beccuau, a declarat că anchetele vor avea două componente separate: una axată pe presupuse abuzuri sexuale, iar cealaltă pe posibile nereguli financiare. Potrivit acesteia, dosarele vor fi analizate de magistrați specializați.

„Aceste publicații vor reactiva inevitabil trauma anumitor victime”, a afirmat Beccuau într-o intervenție la France Info.

„Suntem convinși că unele (victime) nu ne sunt neapărat cunoscute și că, poate, aceste publicații le vor determina să se prezinte.”

Anchetatorii vor utiliza documentele făcute publice de administrația americană, alături de relatări din presă și noi plângeri care urmează să fie depuse.

Decizia procurorilor francezi vine după publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a peste 3 milioane de pagini de documente, precum și a mii de înregistrări video și fotografii legate de Jeffrey Epstein, finanțistul american decedat în detenție în 2019.

Beccuau a subliniat că unele materiale din investigații mai vechi vor fi reexaminate „în lumina noilor dezvăluiri”.

Printre cazurile vizate se numără investigația privind Jean-Luc Brunel, agent de modelling francez, acuzat anterior de viol și trafic de minori.

Ancheta a fost închisă în 2022, după ce Brunel a fost găsit decedat în celula sa dintr-o închisoare pariziană. Brunel era considerat o figură centrală în ramificația franceză a investigațiilor legate de presupusa exploatare sexuală.

Epstein călătorea frecvent în Franța și deținea apartamente în Paris, aspecte care au determinat implicarea autorităților judiciare franceze.

În Franța, unul dintre numele menționate în contextul recentelor dezvăluiri este Jack Lang, fost ministru al Culturii. Parchetul financiar a deschis o anchetă privind presupuse legături ale acestuia și ale fiicei sale, Caroline Lang, cu Epstein, prin intermediul unei companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Americane.

Separat, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că a informat procurorii cu privire la acuzații care îl vizează pe diplomatul Fabrice Aidan.

„Lansez, de asemenea, o investigație administrativă (…) și o procedură disciplinară”, a transmis Barrot pe platforma X.

Avocatul lui Aidan, Jade Dousselin, a declarat că clientul său neagă orice faptă ilegală și a invocat respectarea prezumției de nevinovăție.