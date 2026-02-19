Bill Gates, lovit rău de legăturile cu Epstein. Și-a anulat discursul de la un summit global despre AI

Bill Gates nu va participa la summit-ul global privind inteligența artificială de la New Delhi, după ce numele său a apărut în documente legate de Jeffrey Epstein. Fundația Gates va fi reprezentată de președintele birourilor din Africa și India, relatează AFP.

Bill Gates nu va mai susține discursul principal la summit-ul global privind inteligența artificială de la New Delhi. Decizia a fost comunicată de Fundația Gates, care a explicat că retragerea are scopul de a menține atenția asupra temelor centrale ale reuniunii și nu asupra circumstanțelor personale ale fondatorului Microsoft.

În locul său, președintele birourilor Fundației Gates din Africa și India va reprezenta organizația și va vorbi în numele acestuia.

Evenimentul, care reunește lideri mondiali și specialiști în tehnologie, va fi onorat joi de premierul Indiei, Narendra Modi, precum și de alți lideri din domeniul AI. Aceștia vor discuta oportunitățile și riscurile generate de inteligența artificială, subliniind importanța reglementărilor și a inovației responsabile.

Anunțul vine după ce numele lui Bill Gates a apărut în documente judiciare legate de Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie de Departamentul American de Justiție. E-mailurile incluse în dosar fac referire la relațiile personale dintre Gates și Epstein.

Un mesaj, a cărui trimitere nu pare confirmată, sugerează că Epstein l-ar fi ajutat pe Gates să obțină medicamente pentru a gestiona „consecințele relațiilor sexuale cu fetele ruse”.

Fundația Gates și Bill Gates au subliniat că menționarea numelui său în aceste documente nu indică nicio vină sau implicare în activități ilegale. Fondatorul Microsoft a declarat că regretă timpul petrecut în compania lui Epstein, dar a negat orice acuzație, calificând informațiile drept „absurde” și provenind de la „un mincinos patentat”.

Autoritățile subliniază că simpla apariție a unei persoane în documentele unui dosar nu implică automat vreo infracțiune. În cazul lui Gates, documentele indică doar o legătură cu Epstein și cu cercul acestuia, fără dovezi de implicare în fapte ilegale. Totuși, apariția numelui său a generat controverse și a determinat Fundația Gates să ajusteze strategia de comunicare pentru summit.

Evenimentul de la New Delhi rămâne unul dintre cele mai importante forumuri globale pe tema inteligenței artificiale, iar organizatorii au subliniat că prioritățile discuțiilor vor fi păstrate, în ciuda schimbării de ultim moment a speaker-ului principal.