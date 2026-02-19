International

Bill Gates, lovit rău de legăturile cu Epstein. Și-a anulat discursul de la un summit global despre AI

Comentează știrea
Bill Gates, lovit rău de legăturile cu Epstein. Și-a anulat discursul de la un summit global despre AIBill Gates, fondatorul Microsoft Sursa foto: Facebook/Bill Gates
Din cuprinsul articolului

Bill Gates nu va participa la summit-ul global privind inteligența artificială de la New Delhi, după ce numele său a apărut în documente legate de Jeffrey Epstein. Fundația Gates va fi reprezentată de președintele birourilor din Africa și India, relatează AFP.

Bill Gates nu va mai susține discursul principal la summit-ul global privind inteligența artificială de la New Delhi. Decizia a fost comunicată de Fundația Gates, care a explicat că retragerea are scopul de a menține atenția asupra temelor centrale ale reuniunii și nu asupra circumstanțelor personale ale fondatorului Microsoft.

Bill Gates, absent de la summit-ul din India. Cine îl va reprezenta

În locul său, președintele birourilor Fundației Gates din Africa și India va reprezenta organizația și va vorbi în numele acestuia.

Evenimentul, care reunește lideri mondiali și specialiști în tehnologie, va fi onorat joi de premierul Indiei, Narendra Modi, precum și de alți lideri din domeniul AI. Aceștia vor discuta oportunitățile și riscurile generate de inteligența artificială, subliniind importanța reglementărilor și a inovației responsabile.

Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua sa
Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua sa
Moldovenii care revin acasă vor putea aduce mai multe bunuri fără taxe până în 2026
Moldovenii care revin acasă vor putea aduce mai multe bunuri fără taxe până în 2026

Numele lui Bill Gates, menționat în documentele legate de Jeffrey Epstein

Anunțul vine după ce numele lui Bill Gates a apărut în documente judiciare legate de Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie de Departamentul American de Justiție. E-mailurile incluse în dosar fac referire la relațiile personale dintre Gates și Epstein.

Un mesaj, a cărui trimitere nu pare confirmată, sugerează că Epstein l-ar fi ajutat pe Gates să obțină medicamente pentru a gestiona „consecințele relațiilor sexuale cu fetele ruse”.

Documente recent declasificate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) dezvăluie e-mailuri, plăți și conexiuni care leagă persoane din țara noastră de anturajul lui Epstein. (sursă foto: BBC)

Documente recent declasificate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) dezvăluie e-mailuri, plăți și conexiuni care leagă diverse persoane de anturajul lui Epstein. (sursă foto: BBC)

Fundația Gates și Bill Gates au subliniat că menționarea numelui său în aceste documente nu indică nicio vină sau implicare în activități ilegale. Fondatorul Microsoft a declarat că regretă timpul petrecut în compania lui Epstein, dar a negat orice acuzație, calificând informațiile drept „absurde” și provenind de la „un mincinos patentat”.

Ce indică, în cazul lui Bill Gates, documentele

Autoritățile subliniază că simpla apariție a unei persoane în documentele unui dosar nu implică automat vreo infracțiune. În cazul lui Gates, documentele indică doar o legătură cu Epstein și cu cercul acestuia, fără dovezi de implicare în fapte ilegale. Totuși, apariția numelui său a generat controverse și a determinat Fundația Gates să ajusteze strategia de comunicare pentru summit.

Evenimentul de la New Delhi rămâne unul dintre cele mai importante forumuri globale pe tema inteligenței artificiale, iar organizatorii au subliniat că prioritățile discuțiilor vor fi păstrate, în ciuda schimbării de ultim moment a speaker-ului principal.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:21 - Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua sa
12:10 - Moldovenii care revin acasă vor putea aduce mai multe bunuri fără taxe până în 2026
12:03 - Zuckerberg, audiat într-un caz-cheie legat de dependența de social media la copii
12:00 - George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
11:57 - Camioanele pot traversa din nou frontiera. Restricțiile impuse din cauza ninsorilor, eliminate
11:51 - Fiul trangenderului care a comis masacrul din Rhode Island, un rasist încarcerat pentru incendierea unei biserici

HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Proiecte speciale