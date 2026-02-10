Keir Starmer sfidează apelurile la demisie și rămâne în fruntea guvernului britanic

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a respins luni apelurile de a demisiona, inclusiv solicitarea venită din partea liderului Partidului Laburist din Scoția, afirmând că își va continua mandatul în pofida crizei politice generate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, potrivit Reuters.

Controversa a amplificat presiunile asupra guvernului, ridicând semne de întrebare privind capacitatea executivului de a-și menține stabilitatea.

Tensiunile s-au intensificat după ce Anas Sarwar, liderul Partidului Laburist din Scoția, a cerut public schimbarea conducerii de la Londra. Apelul său a venit într-un moment delicat pentru guvern, marcat de demisia șefului comunicării guvernamentale, Tim Allan, la doar o zi după plecarea lui Morgan McSweeney, considerat cel mai apropiat consilier al premierului.

McSweeney a declarat că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea numirii lui Mandelson în funcția diplomatică. Această decizie a atras critici după reapariția unor informații legate de relațiile lui Mandelson cu Jeffrey Epstein.

Într-o întâlnire cu parlamentarii laburiști, Starmer a transmis un mesaj ferm de continuitate.

„După ce am luptat atât de mult pentru șansa de a schimba țara noastră, nu sunt dispus să renunț la mandatul meu și la responsabilitatea față de țară sau să o arunc în haos”, a declarat premierul.

El a adăugat că obiectivul său principal este prevenirea venirii la putere a Partidului Reformist, condus de Nigel Farage.

În replică, Sarwar a afirmat într-o conferință de presă: „Distragerea atenției trebuie să se încheie, iar conducerea de la Downing Street trebuie să se schimbe.”

Un purtător de cuvânt al Downing Street a subliniat însă că Starmer are „un mandat clar de cinci ani din partea poporului britanic pentru a livra schimbarea promisă”.

Instabilitatea politică a avut ecouri și în plan economic. Costurile de împrumut ale guvernului britanic au crescut temporar, reflectând îngrijorările investitorilor privind o posibilă schimbare de la vârful conducerii Partidului Laburist.

Ulterior, randamentele obligațiunilor și cursul lirei sterline s-au stabilizat, după ce potențiali succesori și-au exprimat sprijinul pentru premier.

Criza a fost amplificată de informațiile apărute după publicarea unor documente de către Departamentul de Justiție al SUA, care ar include e-mailuri ce sugerează că Mandelson ar fi transmis lui Epstein detalii despre posibile vânzări de active britanice și modificări fiscale în timpul crizei financiare.

Mandelson nu a comentat public acuzațiile și este în prezent investigat de poliție pentru presupusă conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției.

Starmer a declarat că va face publice documentele referitoare la procesul de numire, acuzându-l pe Mandelson de „o serie de afirmații înșelătoare” privind legăturile sale.

Liderul opoziției conservatoare, Kemi Badenoch, l-a criticat pe premier, afirmând la Sky News că acesta „nu este capabil să-și conducă guvernul” și a sugerat organizarea de alegeri anticipate dacă situația nu se stabilizează.