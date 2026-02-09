International

Mandatul lui Starmer se apropie de final: Ar putea pleca in câteva zile

Mandatul lui Starmer se apropie de final: Ar putea pleca in câteva zileMandelson și Starmer / sursa foto: captura video
Fostul jurnalist politic al BBC Andrew Marr a lansat declarații care au atras atenția mediului politic britanic, afirmând că actualul guvern condus de premierul Keir Starmer ar putea avea o durată extrem de scurtă, potrivit postului de radio LBC.

Potrivit lui Marr, presiunea exercitată asupra prim-ministrului după demisia șefului său de cabinet, Morgan McSweeney, a ajuns la un nivel care ar putea forța o plecare rapidă din funcție.

„Cred că s-a terminat pentru Keir Starmer”, a afirmat Andrew Marr.

Viitorul politic al lui Starmer, grav compromis

Andrew Marr a afirmat explicit că viitorul politic al premierului este grav compromis. „Cred că s-a terminat pentru Keir Starmer. Nu aș fi surprins să îl vedem demisionând destul de repede”, a declarat jurnalistul.

Acesta a adăugat că un eventual refuz de a pleca din funcție ar face ca perioada următoare să fie extrem de dificilă pentru actualul prim-ministru.

„Dacă decide să se încăpățâneze și să continue, va fi o experiență extrem de neplăcută pentru el. Trebuie să existe o cale de ieșire”, a mai spus Marr, subliniind că presiunea politică și mediatică este în continuă creștere.

Contextul demisiei lui Morgan McSweeney

Afirmațiile lui Andrew Marr vin după demisia lui Morgan McSweeney, fost șef de cabinet la Downing Street și unul dintre principalii strategi ai Partidului Laburist.

McSweeney și-a anunțat retragerea după controversele legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite.

Morgan McSweeney

Morgan McSweeney / sursa foto: captură video

În scrisoarea de demisie adresată premierului, McSweeney a declarat: „Decizia de a-l numi pe Peter Mandelson a fost greșită. Aceasta a afectat partidul, țara și încrederea în politică. Am recomandat această numire și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru.”

Judecata politică a lui Starmer, pusă sub semnul întrebării

Andrew Marr a susținut că problemele cu care se confruntă Keir Starmer nu sunt doar de ordin administrativ, ci țin și de capacitatea sa de a face față presiunii politice.

În cadrul aceleiași intervenții, jurnalistul a afirmat că Starmer „nu a fost niciodată un politician suficient de bun pentru această funcție”, o declarație care a fost intens comentată în presa britanică.

Marr a mai avansat ideea că, în eventualitatea unei demisii, în interiorul Partidului Laburist ar putea urma o competiție pentru conducere.

Potrivit acestuia, „va exista probabil un candidat din zona de stânga, cel mai probabil Angela Rayner, și un candidat din zona de dreapta, posibil Wes Streeting”.

Necesitatea unei clarificări rapide din Partidul Laburist

În urma declarațiilor lui Andrew Marr, mai mulți parlamentari laburiști au vorbit despre necesitatea unei clarificări rapide a situației politice. Un deputat laburist a declarat pentru Daily Express că premierul este „probabil într-o situație de tip «mort care merge»”, sugerând că sprijinul intern este fragil.

Keir Starmer urmează să se adreseze parlamentarilor laburiști într-o reuniune programată la începutul săptămânii, discurs care este așteptat să ofere indicii clare privind intențiile sale politice și strategia de gestionare a crizei actuale.

