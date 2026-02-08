International

Șeful de cabinet al lui Keir Starmer demisionează după scandalul Peter Mandelson și Epstein

Șeful de cabinet al lui Keir Starmer demisionează după scandalul Peter Mandelson și Epstein
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, și-a prezentat demisia duminică, după ce l-a sfătuit pe Starmer să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor controversate ale acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit AFP.

Morgan McSweeney își asumă responsabilitatea pentru recomandarea lui Peter Mandelson

Morgan McSweeney a anunțat că demisionează din guvern după ce l-a sfătuit pe premierul Keir Starmer să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington. „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest sfat”, a precizat el într-o declarație transmisă BBC.

Guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu o criză fără precedent după dezvăluirile privind legăturile dintre Peter Mandelson și finanțatorul american Jeffrey Epstein, decedat în 2019. Situația ridică întrebări asupra procesului de numire și asupra recomandărilor consilierilor de top.

Numirea lui Mandelson la Washington a stârnit controverse

Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a fost vizat după ce a susținut numirea lui Peter Mandelson ca ambasador la Washington. Numirea a avut loc în decembrie 2024, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, iar Mandelson a fost demis în septembrie 2025, după publicarea documentelor din dosarul Epstein.

Mandelson și Starmer

Mandelson și Starmer / sursa foto: captura video

Documente recente ale Departamentului american de Justiție arată că Mandelson i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații cu potențial de influențare a piețelor, în perioada în care a fost ministru în guvernul laburist al lui Gordon Brown, între 2008 și 2010. Dezvăluirile au relansat polemica privind numirea sa la Washington.

Ancheta poliției britanice vizează proprietăți ale lui Peter Mandelson

Poliția britanică a deschis o anchetă și a percheziționat vineri două adrese legate de Peter Mandelson, una în sud-vestul Angliei și cealaltă în Londra. Săptămâna aceasta, Keir Starmer a declarat că regretă numirea lui Mandelson și și-a cerut scuze victimelor lui Epstein, precizând că nu cunoștea amploarea legăturilor acestuia.

La Downing Street, Morgan McSweeney era considerat strategul principal al puterii laburiste și eminența cenușie a lui Starmer. El a fost numit în octombrie 2024, la trei luni după revenirea Partidului Laburist la putere, după ce a condus campania electorală în calitate de director general.

