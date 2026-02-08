Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de Putin. Ce spun dosarele

Jeffrey Epstein ar fi dorit să transmită un mesaj președintelui rus Vladimir Putin și să discute cu ministrul de externe Serghei Lavrov, potrivit CNN.

În iunie 2018, la aproximativ un an după moartea ambasadorului Rusiei la ONU, Vitaly Churkin, Jeffrey Epstein și-a exprimat dorința de a discuta cu ministrul de externe Serghei Lavrov. Documente publicate de Departamentul de Justiție arată că Epstein se întâlnea regulat cu Churkin în New York și se oferise să-l ajute pe fiul său, Maxim, să obțină un loc de muncă.

Pe 24 iunie 2018, Epstein i-a trimis un e-mail politicianului norvegian Thorbjørn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, sugerând ca Lavrov să discute cu el. În mesaj, Epstein menționa: „Vitaly Churkin o făcea, dar a murit.?!”, indicând intenția sa de a continua contactele diplomatice la nivel înalt.

Thorbjørn Jagland a răspuns că se va întâlni cu asistentul lui Lavrov pentru a-i transmite propunerea lui Epstein. În replică, Epstein a lăudat relația cu Churkin, afirmând că fostul ambasador „l-a înțeles pe Trump” și că este „atât de simplu” să obțină ceva prin aceste contacte.

Noile documente arată că Epstein a încercat să se apropie de înalți oficiali ruși, inclusiv Vladimir Putin. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că țara sa va demara o anchetă privind posibilele legături ale miliardarului cu serviciile secrete ruse, citând suspiciuni vehiculate în presa internațională.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că serviciile secrete ruse ar fi putut coorganiza operațiuni legate de Epstein, deținând materiale compromițătoare împotriva unor lideri activi. Kremlinul a respins acuzațiile, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că teoriile despre Epstein ca spion nu pot fi luate în serios și nu merită investigarea.

Analiștii citați de CNN spun că documentele indică doar încercările lui Epstein de a se apropia de personalități influente. Conform unui e-mail din mai 2013 către fostul premier israelian Ehud Barak, Epstein menționa că Jagland urma să se întâlnească cu Putin și îl întrebase dacă ar putea discuta cu președintele rus despre structuri pentru investiții occidentale.

În mai 2013, Jeffrey Epstein i-a scris fostului prim-ministru israelian Ehud Barak că nu îl întâlnise niciodată pe Putin, dar că ar dori o discuție. Câteva zile mai târziu, Thorbjørn Jagland i-a transmis că intenționează să-i înainteze un mesaj președintelui rus, sugerând că Epstein ar putea fi de ajutor.

Epstein a răspuns că persoana respectivă se afla „într-o poziție unică pentru a face ceva grandios”, menționând apropierea sa de Bill Gates și solicitând o întâlnire de două-trei ore, considerată confidențială. El a subliniat că ar fi fericit să se întâlnească cu Putin, dar doar pentru o durată minimă de câteva ore.