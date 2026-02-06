Propagandistul lui Putin ar vrea un atac nuclear asupra sateliților lui Musk

Vladimir Putin a fost sfătuit să lanseze un „atac nuclear spațial” asupra sateliților Starlink, aparținând lui Elon Musk. Propunerea a fost făcută de Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai influenți propagandiști ai televiziunii ruse, care l-a îndemnat pe liderul de la Kremlin să reacționeze ferm la deciziile recente ale antreprenorului american legate de rețeaua sa de comunicații prin satelit, potrivit dailystar.

Principalul propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, a cerut ca Rusia să riposteze după ce Elon Musk a suspendat accesul terminalelor Starlink pentru forțele rusești. Măsura a afectat comunicațiile de la prima linie, utilizarea dronelor și coordonarea atacurilor, determinând chiar anularea unor planuri militare, potrivit rapoartelor.

Acțiunea lui Musk a venit la solicitarea ministrului ucrainean Mihailo Fedorov, care a cerut restricționarea accesului Rusiei la Starlink, în timp ce forțele ucrainene au continuat să beneficieze de serviciu.

Soloviov a propus ca Rusia să desfășoare un atac nuclear asupra sateliților SpaceX, argumentând că o singură detonare în spațiu ar rezolva problema.

Experții avertizează însă că o astfel de acțiune ar distruge și sateliții ruși și ar avea consecințe de amploare asupra infrastructurii spațiale. Canalele media rusești au recunoscut că blocarea terminalelor Starlink a reprezentat un eșec major pentru Kremlin, subliniind dificultățile de a înlocui rapid serviciul cu un sistem propriu pentru forțele rusești.

Președintele rus Vladimir Putin pare să intensifice eforturile pentru obținerea unui armistițiu în conflictul de lungă durată, după avertismente privind o posibilă criză economică majoră în Rusia în următoarele patru luni. În paralel, Statele Unite au reiterat angajamentul de a continua furnizarea de muniții Ucrainei și de a aplica sancțiuni suplimentare, până când Kremlinul va accepta să pună capăt ostilităților.

Presiunea asupra lui Putin este amplificată de veștile privind progresul Ucrainei în dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, capabile să atingă ținte strategice precum Moscova și Sankt Petersburg.

În același timp, pierderea terminalelor Starlink, care asigurau conexiune stabilă pentru trupele ucrainene de pe front, a provocat neliniște la Moscova. În răspuns, Rusia a lansat recent un nou satelit de supraveghere de pe cosmodromul militar Plesetsk, folosind racheta Soiuz-2.1b.

Impactul asupra operațiunilor militare este deja vizibil: unele atacuri rusești au fost oprite complet, iar altele au fost reduse, deoarece trupele Kremlinului își pierd capacitatea de a comunica rapid în prima linie. În plus, Rusia nu mai poate folosi Starlink pentru a ghida dronele.

Un oficial ucrainean a comentat ironic despre situația forțelor ruse, remarcând „șocul hilar al soldaților, obișnuiți să depindă complet de Starlink”. Potrivit unei publicații locale, aproape toate sistemele rusești de pe front, de la drone și grupuri de asalt la tancuri și artilerie, au devenit „oarbe” din cauza pierderii conectivității.

Ucraina a introdus un nou sistem care obligă trupele sale să înregistreze și să obțină aprobarea pentru folosirea terminalelor Starlink, esențiale în comunicațiile militare moderne. Măsura reflectă eforturile Kievului de a-și eficientiza infrastructura de comandă și control în contextul războiului.

Între timp, Rusia resimte presiuni economice tot mai mari. Veniturile din petrol au scăzut cu aproximativ 50%, iar inflația accelerează, punând în dificultate bugetul statului. Creșterile de taxe nu au reușit să compenseze pierderile, în timp ce prețurile alimentelor și ale bunurilor de bază provoacă nemulțumire publică.

În plus, sancțiunile occidentale vizează și transporturile maritime rusești de petrol, ceea ce amenință suplimentar veniturile Moscovei. Un director de afaceri din capitala rusă avertizează că situația ar putea degenera în trei-patru luni, pe măsură ce inflația reală scapă de sub control, potrivit Washington Post.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat că sancțiunile împotriva companiilor petroliere Rosneft și Lukoil l-au determinat pe Vladimir Putin să accepte discuțiile cu Ucraina și a sugerat că noi măsuri ar putea fi adoptate dacă negocierile eșuează.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că următoarea rundă de discuții ar putea avea loc în Statele Unite, după ce ultima sesiune de două zile de la Abu Dhabi a fost catalogată drept „constructivă”. Reprezentantul permanent al SUA la NATO a reafirmat angajamentul american de a continua să furnizeze arme Ucrainei până la semnarea unui acord de pace.

În paralel, Ucraina a dezvăluit racheta balistică FP-9, dezvoltată pe plan intern, capabilă să atingă viteze de până la 4.000 km/h și să transporte focoase de 800 kg. Conform rapoartelor, arma ar putea fi operațională încă din această lună, punând la îndemână ținte în cele mai mari orașe rusești, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.