Elon Musk vrea să ducă inteligența artificială în spațiu. Ce mutări pregătește miliardarul

SpaceX ia în calcul o serie de fuziuni strategice, fie cu Tesla, fie cu firma de inteligență artificială xAI, în perspectiva unei viitoare listări publice, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. Deciziile finale nu au fost încă luate.

Discuțiile privind o fuziune între SpaceX și Tesla au fost purtate de câțiva investitori, iar ca alternativă este luată în calcul o combinație cu xAI, în perspectiva unui posibil IPO.

Potrivit documentelor consultate de Reuters, două entități înregistrate în Nevada pe 21 ianuarie au fost create pentru a sprijini o eventuală tranzacție, implicându-l pe directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen.

Din punct de vedere strategic, aceste mișcări sunt legate de planurile lui Elon Musk de a crea centre de date pentru inteligență artificială „în spațiu”, care să funcționeze cu energie solară ieftină. Miliardarul susține că operarea infrastructurii AI în orbita Pământului ar putea fi mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor decât pe Pământ.

Speculațiile privind o posibilă listare a SpaceX la bursă capătă tot mai multă amploare, pe măsură ce investitorii și analiștii urmăresc planurile lui Elon Musk. Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, compania ar putea să lanseze oferta publică în jurul lunii iunie 2026.

Evaluarea estimată a SpaceX în acest context ar putea ajunge la aproximativ 1,5 trilioane de dolari, iar suma pe care societatea intenționează să o atragă prin finanțare publică ar putea atinge 50 de miliarde de dolari. Această mișcare ar reflecta interesul crescut al pieței pentru tehnologiile spațiale, conform sursei.

Recent, Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a vizitat sediul SpaceX din Texas pentru a discuta aplicarea tehnologiilor emergente în domeniul militar, potrivit The New York Post. Întâlnirea a fost marcată de un schimb simbolic de saluturi între Hegseth și Elon Musk, fondatorul SpaceX, evidențiind legătura dintre sectorul privat și inițiativele Pentagonului.

Musk a declarat că viziunea sa este să transforme în realitate ceea ce a numit „Star Trek”, referindu-se la explorarea spațială și inovația tehnologică. Hegseth a folosit aceeași expresie, menținând tonul informal, dar concentrat pe tehnologie.

Secretarul Apărării a explicat că strategia Pentagonului urmărește „câștigarea competiției strategice pentru supremația tehnologică a secolului XXI”, cu focus pe inteligența artificială, sisteme autonome, arme hipersonice, capacități spațiale, energie direcționată, biotehnologie și drone cu rază lungă de acțiune.